Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, dont le pays occupe la présidence tournante de l'Union européen, a annoncé vendredi inviter son homologue israélien Benjamin Netanyahu pour protester contre le mandat d'arrêt de la Cour pénale international (CPI).

Le premier ministre hongrois Viktor Orban (à gauche) a annoncé vouloir inviter son homologue israélien Benjamin Netanyahu (archives). ATS

«Nous n'avons pas d'autre choix que de défier cette décision. Plus tard dans la journée, je vais convier» M. Netanyahu «à venir en Hongrie, où je peux lui garantir que le jugement de la CPI n'aura pas d'effet», a-t-il déclaré dans une interview sur la radio d'Etat.

Selon le dirigeant nationaliste, inconditionnel soutien du dirigeant israélien, il s'agit d'une «décision éhontée, déguisée à des fins juridiques» conduisant à «un discrédit du droit international».

Après plus d'un an de conflit à Gaza, la Cour a délivré jeudi des mandats d'arrêt contre le Benjamin Netanyahu et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, provoquant la fureur d'Israël.

