Hongrie Orban promet de «balayer» les «pseudo-organisations de la société civile»

ATS

14.2.2026 - 14:00

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'est engagé samedi à poursuivre son offensive contre les «pseudo-organisations civiles, les journalistes, les juges et les politiciens achetés». Il mise sur une victoire aux élections législatives d'avril.

Dans sa volonté de construire ce qu'il a appelé un «État illibéral», M. Orban est accusé d'avoir réduit au silence les voix critiques de la magistrature, du monde académique, des médias et de la société civile, et d'avoir restreint les droits des minorités.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.02.2026, 14:00

Le dirigeant nationaliste fait face au défi le plus difficile depuis son retour au pouvoir en 2010, son parti Fidesz étant devancé par le parti d'opposition TISZA dans les sondages avant les législatives du 12 avril.

«La machine oppressive de Bruxelles fonctionne encore en Hongrie – nous la balaierons après avril», a déclaré le dirigeant nationaliste dans son discours annuel sur l'état de la Nation.

«Nous avons travaillé dur et nous avançons bien, mais ce travail n'est pas encore terminé. C'est pourquoi nous devons, et pourquoi nous allons, remporter l'élection en avril», a-t-il lancé.

M. Orban a déclaré que le président américain Donald Trump, qui l'a adoubé, «s'est rebellé contre le réseau mondial des libéraux – hommes d'affaires, médias et politique – améliorant ainsi aussi nos chances».

«Nous aussi, nous pouvons (...) chasser de Hongrie l'influence étrangère qui limite notre souveraineté, ainsi que ses agents», a-t-il poursuivi.

«Marionnette de Bruxelles»

M. Orban, 62 ans, a présenté son principal adversaire, Peter Magyar, le dirigeant de TISZA, comme «la marionnette de Bruxelles», soutenue par les multinationales. Il a affirmé qu'en cas de victoire de l'opposition, «les poches des familles hongroises (seraient) vidées».

M. Magyar, 44 ans, a promis de s'attaquer à la corruption, accusant M. Orban et ses alliés de s'enrichir.

Dans sa volonté de construire ce qu'il a appelé un «État illibéral», M. Orban est accusé d'avoir réduit au silence les voix critiques de la magistrature, du monde académique, des médias et de la société civile, et d'avoir restreint les droits des minorités.

