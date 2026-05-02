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Ormuz «Nous avons atterri sur le navire et en avons pris le contrôle. Comme des pirates», dit Trump

ATS

2.5.2026 - 13:03

Donald Trump a déclaré vendredi que l'armée américaine avait agi «comme des pirates» lors d'une opération navale visant à saisir un navire dans le cadre du blocus américain des ports iraniens du détroit d'Ormuz.

La comparaison faite par M. Trump entre la marine américaine et la piraterie – illégale au regard du droit international – intervient alors que l'Iran a pour projet de facturer des frais aux navires qui empruntent le détroit d'Ormuz.
La comparaison faite par M. Trump entre la marine américaine et la piraterie – illégale au regard du droit international – intervient alors que l'Iran a pour projet de facturer des frais aux navires qui empruntent le détroit d'Ormuz.
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.05.2026, 13:03

«Nous avons atterri sur le navire et en avons pris le contrôle. Nous avons pris le contrôle de la cargaison, pris le contrôle du pétrole. C'est très rentable», a déclaré le président américain lors d'un rassemblement en Floride.

«Nous sommes comme des pirates», a-t-il ajouté sous les acclamations de la foule. «Nous sommes en quelque sorte comme des pirates. Mais nous ne plaisantons pas», a-t-il ajouté.

La comparaison faite par M. Trump entre la marine américaine et la piraterie – illégale au regard du droit international – intervient alors que l'Iran a pour projet de facturer des frais aux navires qui empruntent le détroit d'Ormuz.

Téhéran a fermé cette voie maritime – passage stratégique par lequel transitait auparavant un cinquième des hydrocarbures consommés dans le monde – après le début des frappes américano-israéliennes contre l'Iran, le 28 février.

Le gouvernement américain a annoncé vendredi de nouvelles sanctions contre les intérêts iraniens. Il a prévenu que ceux qui acquitteraient un péage aux autorités de Téhéran pour emprunter le détroit s'exposeraient à des pénalités américaines en retour.

Jeudi, le pétrole s'est de nouveau envolé, le baril de Brent ayant flambé de 7,5% et dépassé 126 dollars en Asie, dans un marché affolé par la perspective d'un blocus prolongé du détroit d'Ormuz et de possibles options militaires étudiées à Washington.

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