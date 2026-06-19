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Après l’accord Rebond spectaculaire des passages de navires dans le détroit d’Ormuz

ATS

19.6.2026 - 12:35

Un total de 25 navires commerciaux ont passé le détroit d'Ormuz jeudi après un accord permettant sa réouverture la veille, un volume cinq fois supérieur à la moyenne sur les dix premiers jours de juin et inédit depuis mi-avril.

Un total de 25 navires commerciaux ont passé le détroit d'Ormuz jeudi après un accord permettant sa réouverture la veille, un volume cinq fois supérieur à la moyenne sur les dix premiers jours de juin.
Un total de 25 navires commerciaux ont passé le détroit d'Ormuz jeudi après un accord permettant sa réouverture la veille, un volume cinq fois supérieur à la moyenne sur les dix premiers jours de juin.
ATS

Keystone-SDA

19.06.2026, 12:35

19.06.2026, 13:09

Il s'agit du nombre le plus élevé en une seule journée depuis les 28 transits enregistrés le 18 avril, selon des données de la plateforme de suivi maritime AXSMarine publiées vendredi. Cela avait coïncidé avec une brève fenêtre de réouverture du trafic commercial dans ce détroit de facto contrôlé par l'Iran, par lequel transite en temps normal près de 20% de la production pétrolière mondiale et d'autres matières premières cruciales.

Le pic observé jeudi a suivi la signature du mémorandum d'entente entre les États-Unis et l'Iran mercredi. Toutefois, des discussions prévues vendredi en Suisse, censées donner le coup d'envoi à un processus de 60 jours pour régler le sujet central du nucléaire iranien, ont depuis été reportées sine die.

Moyen-Orient. Ormuz: trafic maritime toujours limité, mais des signes de reprise

Moyen-OrientOrmuz: trafic maritime toujours limité, mais des signes de reprise

Brouillage renforcé

Ce rebond des passages est survenu dans un contexte de plus grande perturbation des signaux AIS que AXSMarine a observé dans le Golfe depuis le début du conflit, le 28 février. Plus de 200 navires commerciaux ont été simultanément affectés jeudi par du «spoofing ou un comportement AIS anormal», a indiqué la plateforme sur X.

«Les opérations de déminage dans le détroit se poursuivent et les armateurs sont tenus de faire preuve de prudence jusqu'à ce que les assureurs rétablissent des conditions de couverture normales», a-t-elle ajouté à l'AFP.

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