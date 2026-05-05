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Détroit d'Ormuz Washington promet une réponse «dévastatrice» à toute attaque contre ses navires

ATS

5.5.2026 - 16:14

Washington «ne cherche pas à se battre» en menant des opérations de protection pour la traversée du détroit d'Ormuz, mais apportera une réponse «dévastatrice» à toute attaque iranienne contre des navires commerciaux, a averti mardi le ministre américain de la Défense Pete Hegseth.

Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth s'exprimait dans le cadre de l'opération «Projet Liberté»
Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth s'exprimait dans le cadre de l'opération «Projet Liberté»
BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Keystone-SDA

05.05.2026, 16:14

«Nous ne cherchons pas à nous battre. Mais on ne peut pas non plus laisser l'Iran bloquer (l'accès à) une voie de navigation internationale pour des pays innocents», a estimé le ministre en conférence de presse au Pentagone. Il s'exprimait au deuxième jour de l'opération baptisée «Projet Liberté» par Donald Trump.

Celle-ci consiste à permettre aux navires commerciaux dans le Golfe de franchir le détroit d'Ormuz, de facto paralysé par l'Iran depuis l'offensive israélo-américaine du 28 février. «Si vous attaquez les troupes américaines ou des navires commerciaux innocents, vous serez confrontés à une force américaine écrasante et dévastatrice», a-t-il ajouté.

Donald Trump avait déjà averti dimanche que si cette opération venait à être entravée par l'Iran, les Etats-Unis y répondraient par «la force». L'armée américaine «est prête à reprendre des opérations majeures de combat contre l'Iran si l'ordre est donné», a indiqué son chef d'état-major, le général Dan Caine, présent aux côtés de Pete Hegseth.

Missiles et drones abattus

Le responsable du commandement américain pour le Moyen-Orient, l'amiral Brad Cooper, avait indiqué lundi que les forces armées américaines avaient abattu des missiles et des drones iraniens ciblant des bâtiments de la marine américaine et des navires commerciaux, et avaient détruit six petits bateaux iraniens.

Pete Hegseth et Dan Caine ont tous deux minimisé ces hostilités depuis le Pentagone, le premier en disant que «pour l'instant, le cessez-le-feu tient sans aucun doute». Un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 8 avril et a été prolongé jusqu'à nouvel ordre par Donald Trump.

Détroit d'Ormuz. L'Iran tire des missiles d'avertissement contre des navires américains

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