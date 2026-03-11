  1. Clients Privés
Inondation à Bussigny Une rupture de conduite prive d’eau courante une partie de l’Ouest lausannois

ATS

11.3.2026 - 17:42

A la suite d'une rupture d'une conduite d'eau principale mercredi à Bussigny, la distribution d'eau pourrait être interrompue dans plusieurs quartiers de communes de l'Ouest lausannois durant plusieurs heures, selon la commune. Le rétablissement devrait intervenir aux alentours de 02h00 du matin jeudi.

L'incident est survenu à la mi-journée à Bussigny (VD). Une vingtaine de pompiers, plusieurs policiers et une dizaine de personnes du Service de l'eau de Lausanne (SEL), propriétaire du réseau, ont été avertis et se sont rapidement mobilisés pour intervenir (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

11.03.2026, 17:42

11.03.2026, 18:00

La Ville de Bussigny indique sur son site internet qu'il s'agissait d'une canalisation d'eau potable. Sa rupture a provoqué une importante inondation dans le secteur de la rue de l'Industrie, précise-t-elle. La zone a été fermée à la circulation.

L'incident est survenu à la mi-journée. Une vingtaine de pompiers, plusieurs policiers et une dizaine de personnes du Service de l'eau de Lausanne (SEL), propriétaire du réseau, ont été avertis et se sont rapidement mobilisés pour intervenir, est-il indiqué.

ValaisAccident mortel sur l’A9 : une septuagénaire perd la vie entre Saxon et Riddes

La fuite a pu être stoppée dans l'après-midi, selon la commune. Cet incident avait pour conséquence que plusieurs foyers n'étaient plus alimentés en eau dans les communes de Bussigny, mais aussi de Crissier et d'Ecublens.

