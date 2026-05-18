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«Nous n'avons pas hésité» Ovation debout pour l'Espagnol Pedro Sanchez à l'OMS

ATS

18.5.2026 - 17:55

Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a reçu une ovation debout des membres de l'OMS à Genève. «Nous n'avons hésité à aucun moment» à accueillir l'évacuation des passagers du MV Hondius, a-t-il affirmé lundi, tout en s'en prenant aux Etats-Unis.

Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a dénoncé une «pandémie» d'"égoïsme» devant le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus à Genève.
Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a dénoncé une «pandémie» d'"égoïsme» devant le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus à Genève.
ATS

Keystone-SDA

18.05.2026, 17:55

18.05.2026, 18:07

Quelques jours après avoir rencontré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) venu rendre hommage à la générosité du peuple espagnol, le président du gouvernement l'a retrouvé cette fois-ci à Genève. Et il s'en est pris à ceux qui «estiment que le droit international est comme un menu à la carte».

Les quelque 150 personnes à bord avaient «peur» et étaient dans l'"incertitude», a-t-il encore ajouté. Leur évacuation avec l'aide des autorités espagnoles a permis de «détecter les cas de manière précoce» et une prise en charge «avant qu'il ne soit trop tard».

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Et avec l'Espagne, tous les pays qui avaient des ressortissants sur le navire, de même que l'OMS, ont travaillé «ensemble», a encore dit M. Sanchez. «Une propagation positive de la solidarité», selon lui.

Il dénonce en revanche une «pandémie» d'"égoïsme», alors que le financement international de la santé a reculé ces deux dernières années de 30%. Une fois de plus, il s'en est pris, sans le nommer, au président américain Donald Trump et aux coupes qu'il a décidées.

«L'investissement dans la santé mondiale revient à un investissement dans la sécurité pour nos pays et nos citoyens», a insisté le président du gouvernement espagnol. Il a appelé aussi à des institutions internationales de santé qui prennent davantage en considération les pays du Sud. «Nous sommes prêts à travailler avec vous tous», a-t-il aussi ajouté.

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