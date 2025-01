Pékin a dit mardi espérer une coopération avec Washington en matière commerciale, après l'investiture du président américain Donald Trump, qui a menacé d'imposer d'importants droits de douane au géant asiatique.

La Chine est «prête à renforcer le dialogue et la communication avec les Etats-Unis (et) à gérer correctement les différences» entre eux, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Guo Jiakun, ajoutant: «Nous espérons que les Etats-Unis travaillerons avec la Chine pour promouvoir conjointement le développement stable (...) des relations économiques et commerciales sino-américaines».

Tout en admettant l'existence de «différences et de frictions» entre les deux pays, M. Guo a observé que «les intérêts communs et l'espace de coopération entre les deux pays sont immenses».

Les deux plus grandes économies du monde ont entretenu des relations commerciales tumultueuses ces dernières années.

Au cours de son premier mandat, Donald Trump a imposé des droits de douane sur les exportations chinoises en invoquant des pratiques présumées déloyales.

Son successeur démocrate Joe Biden a maintenu la pression en limitant drastiquement l'accès de la Chine aux puces électroniques de haute technologie.

Pendant la campagne électorale, M. Trump a menacé d'imposer des droits de douane encore plus élevés à la Chine, dont les exportations ont atteint un niveau record l'année dernière, au cours de son second mandat présidentiel, entamé lundi.