FR

Droits de douane Washington et Pékin s’accordent sur de nouvelles négociations

ATS

18.10.2025 - 05:52

Pékin et Washington se sont accordés samedi pour préparer de nouvelles négociations entre les deux plus grandes économies mondiales afin d'éviter une autre escalade des droits de douane. Les tensions commerciales sont remontées d'un cran depuis une semaine.

Les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis sont remontées d'un cran après l'annonce par Pékin d'un renforcement des contrôles sur les exportations de terres rares (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.10.2025, 05:52

18.10.2025, 07:30

Le secrétaire au trésor américain, Scott Bessent, a annoncé vendredi une rencontre avec le vice-premier ministre chinois He Lifeng, en charge du commerce, la semaine prochaine pour préparer ces négociations, Pékin se disant prêt samedi à les entamer «dès que possible».

Les tensions commerciales entre les deux premières économies mondiales sont remontées après l'annonce par Pékin d'un renforcement des contrôles sur les exportations de terres rares et les techniques nécessaires à leur raffinage.

Inflation. La Chine peine à se dégager de l'étau déflationniste

InflationLa Chine peine à se dégager de l'étau déflationniste

L'annonce chinoise a été vivement critiquée par le président américain Donald Trump, qui a annoncé dans la foulée sa volonté d'ajouter en représailles 100% de droits de douane sur les produits chinois, qui viendraient s'ajouter aux 30%, au minimum, déjà appliqués.

Echanges «constructifs»

Le président américain a également menacé de ne pas rencontrer son homologue chinois, Xi Jinping, comme prévu lors du prochain sommet de la coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

Un appel entre le principal négociateur commercial chinois, He Lifeng, et le secrétaire au trésor américain, a donné lieu à des échanges «francs, approfondis et constructifs», a indiqué l'agence Chine Nouvelle samedi.

Scott Bessent a de son côté évoqué des discussions «franches et détaillées» sur le réseau social X, annonçant une rencontre en personne «la semaine prochaine pour poursuivre [les] discussions».

Droits de douane. La Chine à Trump: «Si vous voulez vous battre, nous nous battrons jusqu'au bout »

Droits de douaneLa Chine à Trump: «Si vous voulez vous battre, nous nous battrons jusqu'au bout »

M. Bessent avait précédemment accusé la Chine de chercher à nuire au reste du monde en renforçant les restrictions sur les terres rares, qui sont essentielles à de nombreux secteurs économiques, des smartphones aux missiles guidés. Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a également participé à l'appel, selon l'agence de presse chinoise.

Quelques heures plus tôt, la chaîne américaine télévisée Fox News a publié des extraits d'un entretien de Donald Trump, dans lequel il indique qu'il devrait rencontrer finalement son homologue chinois Xi Jinping au sommet de l'APEC à la fin du mois.

Regrouper le G7

Washington s'est efforcé cette semaine de regrouper ses alliés. Les ministres des finances du G7 ont décidé vendredi de coordonner la réponse des sept pays au nouveau défi que posent les restrictions sur l'accès aux terres rares pour leurs économies.

«Nous nous sommes entendus, bilatéralement avec les Etats-Unis et dans le cadre du G7, pour coordonner notre approche et nous informer réciproquement de nos échanges avec nos homologues chinois», a indiqué le commissaire européen à l'économie, Valdis Dombrovskis.

Politique de Trump. Baisse de près de 20% des visas étudiants aux Etats-Unis

Politique de TrumpBaisse de près de 20% des visas étudiants aux Etats-Unis

«Le G7 a exprimé son désaccord vis-à-vis de l'approche chinoise», a de son côté confirmé le ministre allemand des finances, Lars Klingbeil, lors d'une rencontre avec des journalistes. La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Georgieva a déclaré vendredi souhaiter «qu'un accord soit rapidement trouvé pour abaisser les tensions» commerciales entre Pékin et Washington.

Les tensions commerciales entre les deux pays se sont renforcées avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et sa volonté d'imposer des droits de douane sur l'ensemble des produits entrant aux Etats-Unis, au début avril.

Pékin avait alors décidé de répliquer, entraînant de nouvelles représailles de Washington auxquelles la Chine a répondu à son tour, entraînant les droits de douane appliqués réciproquement bien au-delà de 100%. Les deux pays ont entamé une désescalade, ramenant les droits de douane à un minimum de 10% sur les produits américains, 30% sur les produits chinois, mais les relations restent tendues.

