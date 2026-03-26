Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a évoqué des «signaux» iraniens en faveur de négociations avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre. Ces signaux constituent selon lui «une lueur d'espoir».

«Les Etats-Unis et l'Iran ont tous deux émis des signaux en faveur de négociations, laissant entrevoir une lueur d'espoir pour la paix», a indiqué mercredi Wang Yi lors d'un appel téléphonique avec son homologue égyptien Badr Abdelatty. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le président américain Donald Trump est passé ces derniers jours d'une menace d'escalade de sa guerre contre l'Iran à l'annonce de pourparlers avec la République islamique, une affirmation toutefois vivement démentie par Téhéran.

«Les Etats-Unis et l'Iran ont tous deux émis des signaux en faveur de négociations, laissant entrevoir une lueur d'espoir pour la paix», a indiqué mercredi Wang Yi lors d'un appel téléphonique avec son homologue égyptien Badr Abdelatty.

«La communauté internationale doit encourager activement les parties au conflit à engager un dialogue. Dès lors qu'on commence à se parler, la paix redevient possible», a-t-il souligné, selon un communiqué de ses services diffusé dans la nuit.

Wang Yi n'a pas précisé à quels «signaux» iraniens il faisait référence.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a encore affirmé mercredi que l'Iran n'avait «pas l'intention de négocier» mais de «continuer à résister».

De nombreuses incertitudes entourent l'éventualité de pourparlers entre Téhéran et Washington.

Donald Trump continue d'affirmer qu'un dialogue a lieu. «Ils négocient, et ils veulent absolument conclure un accord, mais ils ont peur de le dire», a affirmé le président américain.

Dans un appel téléphonique distinct avec son homologue turc Hakan Fidan mercredi, le chef de la diplomatie chinoise a déclaré que «la priorité absolue» demeurait de «promouvoir activement les pourparlers de paix».

Wang Yi a salué le «rôle constructif» joué par Ankara pour «favoriser la reprise des négociations», selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

La Chine, partenaire économique et politique de l'Iran, a vivement réprouvé les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran. Elle a aussi implicitement critiqué les frappes iraniennes contre les pays de la région et le blocage du détroit d'Ormuz.