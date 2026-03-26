  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Lueur d'espoir» pour la paix Pékin fait état de «signaux» iraniens en faveur de pourparlers

ATS

26.3.2026 - 07:18

Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a évoqué des «signaux» iraniens en faveur de négociations avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre. Ces signaux constituent selon lui «une lueur d'espoir».

«Les Etats-Unis et l'Iran ont tous deux émis des signaux en faveur de négociations, laissant entrevoir une lueur d'espoir pour la paix», a indiqué mercredi Wang Yi lors d'un appel téléphonique avec son homologue égyptien Badr Abdelatty.
«Les Etats-Unis et l'Iran ont tous deux émis des signaux en faveur de négociations, laissant entrevoir une lueur d'espoir pour la paix», a indiqué mercredi Wang Yi lors d'un appel téléphonique avec son homologue égyptien Badr Abdelatty.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.03.2026, 07:18

Le président américain Donald Trump est passé ces derniers jours d'une menace d'escalade de sa guerre contre l'Iran à l'annonce de pourparlers avec la République islamique, une affirmation toutefois vivement démentie par Téhéran.

«Les Etats-Unis et l'Iran ont tous deux émis des signaux en faveur de négociations, laissant entrevoir une lueur d'espoir pour la paix», a indiqué mercredi Wang Yi lors d'un appel téléphonique avec son homologue égyptien Badr Abdelatty.

«La communauté internationale doit encourager activement les parties au conflit à engager un dialogue. Dès lors qu'on commence à se parler, la paix redevient possible», a-t-il souligné, selon un communiqué de ses services diffusé dans la nuit.

Wang Yi n'a pas précisé à quels «signaux» iraniens il faisait référence.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a encore affirmé mercredi que l'Iran n'avait «pas l'intention de négocier» mais de «continuer à résister».

De nombreuses incertitudes entourent l'éventualité de pourparlers entre Téhéran et Washington.

Donald Trump continue d'affirmer qu'un dialogue a lieu. «Ils négocient, et ils veulent absolument conclure un accord, mais ils ont peur de le dire», a affirmé le président américain.

Dans un appel téléphonique distinct avec son homologue turc Hakan Fidan mercredi, le chef de la diplomatie chinoise a déclaré que «la priorité absolue» demeurait de «promouvoir activement les pourparlers de paix».

Wang Yi a salué le «rôle constructif» joué par Ankara pour «favoriser la reprise des négociations», selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

La Chine, partenaire économique et politique de l'Iran, a vivement réprouvé les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran. Elle a aussi implicitement critiqué les frappes iraniennes contre les pays de la région et le blocage du détroit d'Ormuz.

Les plus lus

L'hommage poignant de Steevy Boulay à Loana
F-35: la Suisse va renégocier avec les Etats-Unis
Mondial 2026 : le choix audacieux de l’équipe de France
Pédocriminels impunis: des familles «broyées» face au mur du silence
Benjamin Castaldi: «La vérité, c'est qu'on est tous un peu responsables»
Comment la Chine donne des sueurs froides à l'Amérique