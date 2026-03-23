La Chine a mis en garde lundi contre le risque que la situation ne devienne «incontrôlable» au Moyen-Orient si le président américain Donald Trump met à exécution la menace de détruire les centrales électriques iraniennes.

«Si la guerre s'amplifie et que la situation se détériore encore, toute la région pourrait être plongée dans une situation incontrôlable», a dit lors d'un point presse régulier un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Lin Jian. IMAGO/Kyodo News

Keystone-SDA ATS

«Si la guerre s'amplifie et que la situation se détériore encore, toute la région pourrait être plongée dans une situation incontrôlable», a dit lors d'un point presse régulier un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Lin Jian.

Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis «anéantiront» les centrales iraniennes si Téhéran ne rouvre pas le détroit d'Ormuz d'ici à la nuit prochaine.

Lin Jian a renouvelé l'appel de la Chine à un cessez-le-feu immédiat. «L'usage de la force ne fera que mener à un cercle vicieux», a-t-il dit.

Les canaux diplomatiques privilégiés

La Chine, partenaire économique et politique de l'Iran, a vivement réprouvé les frappes américaines et israéliennes. Elle a aussi implicitement critiqué les frappes iraniennes contre les pays de la région et le blocage du détroit d'Ormuz.

Elle s'emploie discrètement à dissiper les tensions via les canaux diplomatiques.

Les experts jugent improbable, malgré l'impact sur ses importations de pétrole, qu'elle sacrifie ses intérêts et fasse front face aux Etats-Unis pour porter secours à l'Iran.