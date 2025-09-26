  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

ONU Pékin met en garde contre une «mentalité de guerre froide»

ATS

26.9.2025 - 18:20

Le Premier ministre chinois, Li Qiang, a mis en garde vendredi contre un retour à une «mentalité de guerre froide». Il a défendu le multilatéralisme et le libre-échange, dans une critique voilée des Etats-Unis devant les Nations unies.

Monsieur Li a déclaré que la Chine «espère travailler avec le reste du monde pour défendre les idéaux de l'ONU»
Monsieur Li a déclaré que la Chine «espère travailler avec le reste du monde pour défendre les idéaux de l'ONU»
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.09.2025, 18:20

26.09.2025, 18:21

Le Premier ministre chinois n'a pas fait explicitement référence au président Donald Trump dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York, mais a présenté la puissance asiatique comme le défenseur de l'ordre mondial dont Washington était jusqu'à récemment le principal gardien.

«Souffrances intolérables». Keller-Sutter met en garde contre les tendances autocratiques

«Souffrances intolérables»Keller-Sutter met en garde contre les tendances autocratiques

«Le monde est entré dans une nouvelle période de turbulences et de transformations», a déclaré M. Li. «L'unilatéralisme et la mentalité de la guerre froide refont surface. Les règles et l'ordre internationaux établis au cours des 80 dernières années sont sérieusement remis en question et le système international, autrefois efficace, est constamment perturbé», a-t-il relevé.

«A la croisée des chemins»

«L'humanité se trouve une fois de plus à la croisée des chemins», selon lui. Le dirigeant chinois a notamment critiqué l'imposition de droits de douane, alors que le président américain a imposé un droit de douane de base de 10% à tous les pays, avec des taux beaucoup plus élevés pour un certain nombre d'entre eux dont les exportations vers les Etats-Unis dépassent les importations.

Le président Trump a notamment imposé des surtaxes aux principaux partenaires commerciaux du pays comme le Canada, le Mexique, l'Union européenne et la Chine, avec qui des pourparlers sont toujours en cours.

Réponses réclamées. Gaza et l'avenir des Palestiniens au centre du sommet de l'ONU

Réponses réclaméesGaza et l'avenir des Palestiniens au centre du sommet de l'ONU

«L'une des principales causes du marasme économique mondial actuel est la multiplication des mesures unilatérales et protectionnistes telles que les hausses des droits de douane et la mise en place de murs et de barrières», a affirmé M. Li, selon qui, au contraire, «la Chine n'a cessé d'ouvrir davantage ses portes au monde».

Il a encore déclaré que la Chine «espère travailler avec le reste du monde pour défendre les idéaux de l'ONU», au moment où l'instance onusienne est fragilisée.

Les plus lus

Christine Villemin porte plainte pour diffamation
Drones suspects: la tension monte entre l'Ukraine et la Hongrie
Plus rien à cirer? – Trump enfreint désormais ouvertement les règles