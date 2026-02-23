  1. Clients Privés
Gouvernement Pékin presse Washington de lever les droits de douane «unilatéraux»

ATS

23.2.2026 - 04:07

La Chine a dit lundi évaluer les conséquences de la décision de la cour suprême américaine d'invalider une grande partie des droits de douane instaurés par le président américain Donald Trump. Elle a pressé Washington de lever les mesures commerciales «unilatérales».

La décision de la cour suprême américaine concerne les droits de douane présentés comme "réciproques" par le gouvernement américain mais pas ceux appliqués à des secteurs d'activités particuliers, comme l'automobile ou l'acier et l'aluminium (archives).

ATS

Keystone-SDA

23.02.2026, 04:07

23.02.2026, 07:47

«Nous avons pris note de la décision de la cour suprême des Etats-Unis sur les droits de douane et nous procédons actuellement à une évaluation complète de son contenu et de son impact», a dit le ministère du commerce dans un communiqué.

La Chine, deuxième économie mondiale et partenaire commercial primordial des Etats-Unis, a été particulièrement visée par la politique agressive de taxes douanières menée par Donald Trump après son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025.

Guerre commerciale

Les deux pays se sont livré pendant des mois une véritable guerre commerciale aux répercussions mondiales, à coups de droits de douane et de restrictions diverses, avant que le président américain et son homologue chinois Xi Jinping ne s'accordent en octobre sur une trêve dont les experts soulignent la fragilité.

La cour suprême des Etats-Unis a retoqué vendredi une grande partie des droits de douane instaurés par Donald Trump, jugeant que l'"urgence économique» invoquée pour se passer de l'aval préalable du Congrès n'était pas avérée. Cette décision concerne les droits de douane présentés comme «réciproques» par le gouvernement américain mais pas ceux appliqués à des secteurs d'activités particuliers, comme l'automobile ou l'acier et l'aluminium.

Le président américain a riposté vendredi soir en instaurant de nouveaux droits de douane mondiaux d'abord à 10%, puis à 15%, applicables à tous les pays pendant 150 jours. Ils doivent entrer en vigueur mardi.

M. Trump se rendra en Chine du 31 mars au 2 avril, selon un responsable de la Maison-Blanche.

