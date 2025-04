La Chine a appelé mercredi ses citoyens à la «prudence» face aux «risques» d'un voyage touristique aux Etats-Unis, citant notamment la guerre commerciale naissante, sur fond d'imposition réciproque de fortes surtaxes douanières.

«Nous suggérons aux touristes chinois de mesurer soigneusement les risques liés à un voyage aux États-Unis et de faire preuve de prudence», a indiqué le ministère de la Culture et du Tourisme dans un communiqué. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«En raison de la détérioration récente des relations économiques et commerciales entre la Chine et les Etats-Unis et de la situation sécuritaire aux États-Unis, (nous suggérons) aux touristes chinois de mesurer soigneusement les risques liés à un voyage aux États-Unis et de faire preuve de prudence», a indiqué le ministère de la Culture et du Tourisme dans un communiqué.

Le ministère de l'Education émet également un avertissement. Les étudiants chinois souhaitant étudier aux États-Unis sont invités à «évaluer correctement les risques de sécurité» et à renforcer leur «prévention et leur sensibilisation».

Les relations entre les deux pays sont sous pression depuis que le président américain Donald Trump a déclenché une guerre commerciale. Il a annoncé la semaine dernière qu'il taxerait davantage les importations en provenance des autres pays, et des droits d'importation de 104% ont notamment été déclarés pour les produits en provenance de Chine.