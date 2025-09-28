  1. Clients Privés
Pérou «Le peuple se soulève! On en a assez!» : au moins 19 blessés dans une manifestation

ATS

28.9.2025 - 20:00

Au moins 19 personnes ont été blessées samedi au Pérou lors d'une manifestation contre le gouvernement de la présidente Dina Boluarte et le Congrès, ont rapporté dimanche les autorités et des défenseurs des droits humains. Une nouvelle marche est prévue dimanche.

Les manifestations se sont intensifiées au Pérou ces six derniers mois en raison d'une vague d'extorsions et de meurtres imputés au crime organisé.
AFP

Keystone-SDA

28.09.2025, 20:00

Des centaines de personnes ont défilé samedi dans le centre ville de la capitale Lima en direction du siège du gouvernement, sous un strict contrôle policier.

Des groupes de jeunes ont lancé des pierres, des cocktails Molotov et des feux d'artifice sur les forces de l'ordre, qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc, ont constaté des journalistes de l'AFP.

«Un policier a été brûlé au premier degré par un cocktail Molotov lors de la marche organisée par différents groupes», a rapporté la police nationale sur les réseaux sociaux, en publiant des images des affrontements. La Coordination nationale des droits humains (CNDDHH) a de son côté fait état de 18 blessés, dont un journaliste.

«Nous appelons la police à respecter le droit de manifester. Rien ne justifiait les tirs de gaz lacrymogènes en grandes quantités, et encore moins les agressions de personnes», a déclaré à l'AFP Mar Pérez, avocate à la CNDDHH.

Contre la corruption

Une nouvelle marche était prévue dimanche dans le centre ville de Lima, organisée notamment par le collectif de jeunes «Génération Z» pour protester contre la «corruption», les «extorsions» et la «violence». «Le peuple se soulève! On en a assez!», peut-on lire dans l'appel publié sur les réseaux sociaux.

Les protestations se sont intensifiées depuis que le gouvernement Boluarte a promulgué, le 5 septembre, une loi obligeant les jeunes à cotiser à des fonds de pension privés, malgré la précarité de l'emploi et le fait que plus de 70% des Péruviens travaillent dans le secteur dit informel.

Dans la dernière ligne droite de son mandat, qui s'achève le 28 juillet 2026, Mme Boluarte bat des records d'impopularité. Le Congrès, à majorité conservatrice, est également impopulaire, car il est perçu comme une institution corrompue, selon plusieurs sondages.

