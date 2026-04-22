Le Pérou est confronté à une nouvelle crise politique après la démission mercredi des ministres des affaires étrangères et de la défense sur fond de désaccord avec le président par intérim José Maria Balcazar concernant l'achat d'avions de combat F-16 aux Etats-Unis.

Le président par intérim péruvien José Maria Balcazar a vu deux de ses ministres les plus importants démissionner mercredi (archives), sda

Keystone-SDA ATS

Cette crise intervient dans un contexte d'élection présidentielle contestée, dont le second tour est prévu en juin.

Les ministres péruviens des affaires étrangères et de la défense ont affirmé, en annonçant leur démission, que le contrat pour l'achat des appareils avait été signé et devait être honoré, tandis que le président Balcazar insiste sur le report de cette acquisition afin d'en laisser la responsabilité à son successeur, qui sera élu en juin.

«M. Balcazar met en danger notre pays, lui fait perdre en crédibilité et fait de nous un partenaire en qui l'on ne peut pas avoir confiance dans un processus de négociation», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Hugo de Zela à la radio RPP.

Le chef de la diplomatie a affirmé que le contrat avec l'entreprise américaine Lockheed Martin avait été signé lundi et qu'un premier paiement devait être honoré ce mercredi.

De son côté, le ministre de la Défense, Carlos Diaz, a expliqué sa démission par la suspension de cet achat qu'il a qualifié de «besoin stratégique pour la sécurité et la défense de la nation». Aucun des deux ministres n'a précisé le nombre d'avions de combat concernés par le contrat. Selon la presse locale, il s'agit de 12 appareils.

Priorités sociales

Réagissant à ces démissions dans un message télévisé, M. Balcazar a assuré n'avoir «d'autre intention que de veiller à ce que les fonds publics soient utilisés de manière appropriée», invoquant les priorités sociales du pays.

La semaine dernière, alors que l'accord devait être signé à Lima selon la presse locale, l'ambassadeur des Etats-Unis au Pérou, Bernardo Navarro, avait averti dans un message sur X qu'il utiliserait «tous les outils disponibles» en cas d'"atteinte aux intérêts américains».

«Il n'y a jamais eu d'intention de confrontation avec les Etats-Unis», a assuré mercredi M. Balcazar. Le président du Parlement, Fernando Rospigliosi, a appelé au respect du contrat. «Il ne reste plus qu'à honorer ce qui a été signé, nous sommes face à un problème politique, juridique et géopolitique», a-t-il déclaré à la presse.

Le député ultraconservateur Jorge Montoya a, de son côté, évoqué la possibilité d'une destitution du président Balcazar. «Il faudra peut-être le destituer», a-t-il déclaré. Ces démissions interviennent alors que le Pérou se dirige vers un second tour prévu le 7 juin, dans un contexte d'instabilité politique chronique.

M. Balcazar, dont le mandat entamé en février s'achève le 28 juillet, est le huitième chef de l'Etat au Pérou en dix ans. Le pays latino-américain avait annoncé en octobre 2024 le renouvellement de ses forces aériennes, avec l'achat de 24 avions de combat de dernière génération pour un montant de 3,5 milliards de dollars.

Parmi les offres reçues figuraient les Rafale français et les Gripen suédois. En février, un comité d'évaluation a retenu la proposition américaine. Le pays andin dispose de 12 avions Mirage 2000, selon des publications militaires spécialisées.

Sa flotte comprend également des MiG-29 russes et des Sukhoï-27 biélorusses, acquis en 1997, dont la majorité est aujourd'hui hors service ou en réserve.