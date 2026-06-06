La justice péruvienne a ordonné vendredi le renvoi en procès du candidat de gauche à la présidentielle Roberto Sanchez, accusé d'avoir déclaré de fausses informations à l'autorité électorale au sujet d'apports financiers à son parti entre 2018 et 2020.

S'il est élu président, Roberto Sanchez bénéficiera de l'immunité prévue par la Constitution péruvienne. IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA ATS

Roberto Sanchez affrontera dimanche au second tour la candidate de droite Keiko Fujimori, fille de l'ancien président autocrate Alberto Fujimori, dans un scrutin annoncé très serré par les sondages.

Cette décision ne devrait toutefois pas avoir d'incidence sur la tenue du scrutin, M. Sanchez disposant encore d'un délai d'une semaine pour former un recours.

S'il est élu président, Roberto Sanchez bénéficiera de l'immunité prévue par la Constitution péruvienne. «Il existe des motifs suffisants» pour que Roberto Sanchez «soit jugé», a lu le juge Adolfo Farfan dans sa décision à l'issue d'une audience virtuelle de deux jours.

Le parquet, qui avait requis une peine de cinq ans et quatre mois de prison, s'est déclaré «satisfait de la décision». La défense de Roberto Sanchez a déjà annoncé qu'elle déposerait un recours contre cette décision.

Selon l'accusation, des incohérences ont été relevées dans les rapports financiers de son parti, Juntos por el Perú, lors de campagnes pour des élections régionales et municipales auxquelles il a participé.

L'affaire avait été présentée une première fois devant les tribunaux en janvier 2026, mais la justice l'avait partiellement rejetée et demandé aux procureurs de reformuler leur dossier.

Roberto Sanchez aurait reçu plus de 57'000 dollars de contributions de membres de Juntos por el Perú pour des activités partisanes, sans les déclarer auprès de l'Office national des processus électoraux (ONPE).