  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Des motifs suffisants» Pérou : le candidat à la présidentielle Sanchez renvoyé en procès

ATS

6.6.2026 - 08:31

La justice péruvienne a ordonné vendredi le renvoi en procès du candidat de gauche à la présidentielle Roberto Sanchez, accusé d'avoir déclaré de fausses informations à l'autorité électorale au sujet d'apports financiers à son parti entre 2018 et 2020.

S'il est élu président, Roberto Sanchez bénéficiera de l'immunité prévue par la Constitution péruvienne.
S'il est élu président, Roberto Sanchez bénéficiera de l'immunité prévue par la Constitution péruvienne.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA

06.06.2026, 08:31

Roberto Sanchez affrontera dimanche au second tour la candidate de droite Keiko Fujimori, fille de l'ancien président autocrate Alberto Fujimori, dans un scrutin annoncé très serré par les sondages.

Cette décision ne devrait toutefois pas avoir d'incidence sur la tenue du scrutin, M. Sanchez disposant encore d'un délai d'une semaine pour former un recours.

S'il est élu président, Roberto Sanchez bénéficiera de l'immunité prévue par la Constitution péruvienne. «Il existe des motifs suffisants» pour que Roberto Sanchez «soit jugé», a lu le juge Adolfo Farfan dans sa décision à l'issue d'une audience virtuelle de deux jours.

Le parquet, qui avait requis une peine de cinq ans et quatre mois de prison, s'est déclaré «satisfait de la décision». La défense de Roberto Sanchez a déjà annoncé qu'elle déposerait un recours contre cette décision.

Selon l'accusation, des incohérences ont été relevées dans les rapports financiers de son parti, Juntos por el Perú, lors de campagnes pour des élections régionales et municipales auxquelles il a participé.

L'affaire avait été présentée une première fois devant les tribunaux en janvier 2026, mais la justice l'avait partiellement rejetée et demandé aux procureurs de reformuler leur dossier.

Roberto Sanchez aurait reçu plus de 57'000 dollars de contributions de membres de Juntos por el Perú pour des activités partisanes, sans les déclarer auprès de l'Office national des processus électoraux (ONPE).

Les plus lus

L'amour de la population suisse pour la randonnée ne faiblit pas
Réservation d'hôtels : Berne note une hausse des messages frauduleux sur Whatsapp
Pour l'administration Trump, la justice n'a pas son mot à dire sur la salle de bal
Une qualifiée face à une «teenager» : deux novices pour un premier sacre
La NASA ordonne aux astronautes d’évacuer la Station spatiale internationale
Cyberattaque : Ruag a payé une rançon à des pirates informatiques