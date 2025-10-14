Le maire ultra-conservateur de Lima, Rafael López Aliaga, a annoncé lundi sa démission pour se porter candidat à la présidence du Pérou lors du scrutin d'avril prochain. Ce sera la deuxième fois qu'il se présentera à la fonction suprême, après 2021.

Cet entrepreneur millionnaire, 64 ans, fidèle de l'Opus Dei, au discours de fermeté contre le crime organisé, est en tête des sondages, porté par la montée de l'insécurité dans le pays andin. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«J'annonce ma démission du poste de maire de la municipalité métropolitaine de Lima pour me présenter aux primaires du parti Rénovation Populaire», dont M. Lopez Aliaga est le principal dirigeant, a-t-il déclaré dans une lettre lue devant le conseil municipal.

Le Pérou traverse une grave crise sécuritaire, notamment en raison des groupes criminels qui pratiquent l'extorsion et multiplient les assassinats.

Entre autres mesures, Rafael López Aliaga, qui était maire de Lima depuis 2022, propose que des tribunaux militaires jugent les criminels les plus dangereux qu'il qualifie de «terroristes urbains».