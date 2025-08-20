  1. Clients Privés
Pérou Les enquêtes contre la présidente Boluarte suspendues

ATS

20.8.2025 - 07:17

Le conseil constitutionnel du Pérou a suspendu toute possibilité d'enquêter contre un président en exercice, relâchant ainsi la pression sur la présidente Dina Boluarte ciblée par trois enquêtes, selon une décision publiée mardi. Les enquêtes ne pourront reprendre qu'à la fin de son mandat, en juillet 2026.

La présidente péruvienne Dina Boluarte faisait l'objet d'une enquête pour «enrichissement illicite» après avoir été aperçue portant des montres de luxe (archives).
La présidente péruvienne Dina Boluarte faisait l'objet d'une enquête pour «enrichissement illicite» après avoir été aperçue portant des montres de luxe (archives).
sda

Keystone-SDA

20.08.2025, 07:17

La défense de Dina Boluarte, 63 ans, a présenté en avril cette requête auprès du conseil constitutionnel après une perquisition du domicile et du bureau présidentiel dans le cadre de l'enquête sur le scandale dit du «Rolexgate», déclenché lorsqu'elle est apparue avec des montres et des bijoux de luxe non inscrits dans sa déclaration de patrimoine. Le parquet soupçonne des pots-de-vin.

Une enquête a également été ouverte sur la mort de 50 personnes lors de la répression des manifestations qui ont suivi sa prise de pouvoir en décembre 2022, après la destitution de l'ex-président Pedro Castillo. Un «abandon de fonction» lui est également reproché pour une opération du nez qu'elle a subie sans en informer le Parlement, comme le prévoit la loi.

Dina Boluarte se déclare innocente de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

«Cet arrêt servira la démocratie. Il n'y a pas d'impunité. Elle termine son mandat et sera sous enquête», a déclaré l'avocat de la présidence, Joseph Campos, à la radio RPP.

