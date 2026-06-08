Trois civils et quatre policiers ont été tués dans des affrontements entre des manifestants appartenant à un mouvement interdit et la police au Cachemire administré par le Pakistan, qui ont fait également plusieurs dizaines de blessés, ont indiqué les autorités lundi.

Ce mouvement proteste contre les autorités pour réclamer des réformes économiques et de gouvernance. AFP

Keystone-SDA ATS

Sardar Waheed, plus haut responsable civil de la ville de Rawalakot où les heurts ont eu lieu, a déclaré à l'AFP que trois civils avaient été tués et 40 blessés dans ces affrontements. La police a confirmé que les violences avait fait quatre morts et 23 blessés dans ses rangs, dans un communiqué distinct.

Vendredi, le gouvernement de l’Azad Cachemire, qui administre la partie pakistanaise de cette région disputée, a inscrit le mouvement du Joint Awami Action Committee (JAAC) sur la liste prévue par la législation antiterroriste en raison d'une présumée «participation à des actes terroristes» en vue de créer «l'anarchie». La police a indiqué avoir arrêté 72 membres du JAAC samedi.

Ce mouvement proteste contre les autorités pour réclamer des réformes économiques et de gouvernance. Il a rapidement rejeté les accusations le visant et a annoncé qu’il maintiendrait des manifestations prévues le 9 juin.

La police a aussi indiqué que le siège du JAAC avait été mis sous scellés dimanche et qu'une interdiction des grands rassemblements avait été imposée à Muzaffarabad, la plus grande ville du Cachemire sous administration pakistanaise.

Les marchés étaient ouverts à Muzaffarabad tandis que les forces de l'ordre patrouillaient lundi dans toute la ville, après que les habitants se sont précipités dans les magasins ce week-end pour faire des provisions en prévision des manifestations et des mesures de confinement attendues, selon un journaliste de l'AFP.

Les membres du JAAC ont qualifié d'«oppression» leur inscription sur cette liste. Parmi leurs revendications figurent également des réformes économiques pour faire baisser les prix de l’énergie et fournir des soins de santé gratuits.

Le Cachemire, à majorité musulmane, est revendiqué dans son intégralité par l'Inde et le Pakistan, mais est divisé entre les deux pays depuis leur indépendance de la Grande-Bretagne. Après des années d’escarmouches fréquentes et de guerres ouvertes avec l’Inde, la zone est considérée comme hautement sensible par l'armée et le gouvernement pakistanais.