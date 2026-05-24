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Plus de 50 blessés Pakistan : au moins 24 morts dans l'attaque à l'explosif d'un train

ATS

24.5.2026 - 12:59

Au moins 24 personnes ont été tuées dimanche dans une attaque à l'explosif visant un train transportant des militaires dans la province instable du Baloutchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, a indiqué un haut responsable.

Le train a été percuté par une voiture piégée sur un passage à niveaux.
Le train a été percuté par une voiture piégée sur un passage à niveaux.
IMAGO/Anadolu Agency

Keystone-SDA

24.05.2026, 12:59

Des militaires figurent parmi les victimes de l'attaque, survenue dans la capitale provinciale Quetta, qui a aussi fait plus de 50 blessés, a précisé ce responsable à l'AFP.

Des images filmées sur place montraient un wagon éventré et couché sur le flanc, tandis que des personnes escaladaient les décombres à la recherche de survivants.

On voyait également des habitants transporter sur des civières des victimes ensanglantées loin d'un wagon ayant déraillé, tandis que des forces de sécurité armées montent la garde.

Selon le responsable interrogé, le train qui transportait des militaires et des membres de leurs familles reliait Quetta à Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan.

Voiture piégée

Le train franchissait un signal ferroviaire à Chaman Pattak, à Quetta, «lorsqu'une voiture piégée a percuté l'un des wagons, provoquant une forte explosion», a-t-il expliqué. Les vitres ont été soufflées et des véhicules stationnés à proximité ont été détruits par l'explosion.

Un autre responsable a indiqué à l'AFP que les militaires s'apprêtaient à célébrer la fête musulmane de l'Aïd, qui doit débuter mardi.

Le Baloutchistan est la province la plus pauvre du Pakistan et la plus vaste en superficie. Elle accuse un retard sur le reste du pays concernant de multiples indicateurs, notamment l'éducation, l'emploi et le développement économique.

Les séparatistes baloutches accusent le gouvernement pakistanais d'exploiter les ressources en gaz naturel et les abondantes richesses minières de la province sans en faire bénéficier la population locale.

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