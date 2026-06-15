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Palestine Abbas annonce une élection présidentielle en 2027

ATS

15.6.2026 - 17:26

Le dirigeant de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, 90 ans, a annoncé qu'une élection présidentielle se tiendrait début 2027, selon un décret publié lundi par l'agence de presse officielle palestinienne Wafa.

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a annoncé la tenue d'une élection présidentielle en Palestine pour début 2027.
Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a annoncé la tenue d'une élection présidentielle en Palestine pour début 2027.
ATS

Keystone-SDA

15.06.2026, 17:26

15.06.2026, 17:36

«Le président Mahmoud Abbas (...) a annoncé que l'élection présidentielle se tiendrait en 2027», a rapporté Wafa, précisant que ce scrutin aurait lieu en début d'année.

M. Abbas, élu début 2005 après le décès du premier président de l'Autorité palestinienne Yasser Arafat, n'a pas dit s'il serait candidat à sa propre succession. Le décret présidentiel dispose également que des élections législatives se tiendront fin 2027.

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