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40% de hausse Chez Migros, Coop, Aldi et Lidl, le prix des carottes a explosé en juin

ATS

19.6.2026 - 16:33

Entre mai et juin, les prix des carottes ont fortement augmenté dans les supermarchés en ligne de Migros, Coop, Aldi et Lidl. Il s'agit vraisemblablement d'un phénomène saisonnier, étant donné que l'an dernier à la même période, le coût de ces légumes avait également pratiquement augmenté de moitié.

Des carottes et des legumes bio du maraicher Christian Bovigny, sont presentes sur un presentoir pendant un jour de marche, a la "Ferme bio du Moulin" lors de la pandemie de Coronavirus (Covid-19) le samedi 18 avril 2020 a Bavois. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
Des carottes et des legumes bio du maraicher Christian Bovigny, sont presentes sur un presentoir pendant un jour de marche, a la "Ferme bio du Moulin" lors de la pandemie de Coronavirus (Covid-19) le samedi 18 avril 2020 a Bavois. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.06.2026, 16:33

19.06.2026, 16:36

Dans le relevé mensuel de l'agence AWP, il ressort que les prix des carottes ont crû en moyenne de 40%, autant chez les deux grands détaillants oranges que chez les deux discounters. Pour Inoverde, une entreprise de la coopérative de distribution agricole bernoise Fenaco, ce renchérissement s'explique par le passage à la nouvelle récolte.

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«L'ancienne récolte étant écoulée, le marché repose désormais entièrement sur la nouvelle. Or, si les prix sont généralement plus hauts en début de saison, c'est notamment parce que la production précoce requiert des efforts nettement plus importants», détaille le service des médias.

Au fur et à mesure que la saison avance, la disponibilité augmente, car de plus en plus de régions de production tardives fournissent de la marchandise. Ainsi, le marché se normalise et les prix baissent peu à peu. Les oignons ont par ailleurs également suivi une tendance haussière.

A noter encore que les quatre enseignes ont été avares en promotions, comme c'est le cas depuis un certain temps déjà. Autre fait notable, les fluctuations de prix ont été pour une fois plus nombreuses chez Migros et Coop que chez Lidl et Aldi.

Le panier de courses AWP suit l'évolution des prix d'une trentaine de produits disponibles sur les portails en ligne de Migros, Coop, Lidl et Aldi.

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28.10.2024

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