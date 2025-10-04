  1. Clients Privés
Une première en 57 ans Pape ovationné lors de la prestation de serment des gardes à Rome

ATS

4.10.2025 - 18:36

Pour la première fois depuis 57 ans, le chef de l'Eglise catholique romaine a participé à la prestation de serment des gardes suisses au Vatican. Le pape Léon XIV a été accueilli par une ovation debout par les 800 invités.

Depuis 1968, aucun pape n'avait assisté à l'assermentation de la Garde suisse.
Depuis 1968, aucun pape n'avait assisté à l'assermentation de la Garde suisse.
ATS

Keystone-SDA

04.10.2025, 18:36

04.10.2025, 18:54

Peu avant 17h00, le pape est entré dans la cour Saint-Damase au Vatican, où il a salué le commandant de la Garde suisse pontificale Christoph Graf.

A 17h00 précises, des trompettes ont retenti depuis l'un des balcons, signal de l'ouverture des festivités de l'assermentation de 27 gardes suisses. Quelques instants plus tard, les premiers gardes battant le tambour ont défilé dans la cour du Palais apostolique, la résidence officielle du pape au Vatican.

«C'est un grand honneur que le Saint-Père participe à la prestation de serment des gardes suisses. Au nom de la Garde suisse – votre Garde! – je vous remercie pour cette occasion mémorable», a déclaré Christoph Graf.

