Trafic aérien réduit «à peau de chagrin»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Shutdown américain Trafic aérien réduit «à peau de chagrin»

ATS

9.11.2025 - 16:50

Le ministre américain des Transports a averti que le trafic aérien allait se réduire «à peau de chagrin» en raison du blocage budgétaire qui s'étire et conduit les autorités à diminuer le nombre de vols intérieurs face à la pénurie d'aiguilleurs du ciel.

Paralysie budgétaire oblige, le régulateur américain de l'aviation (FAA) demande aux compagnies de réduire leur programme, entrainant l'annulation de plus d'un millier de vols par jour. (image symbolique)
Paralysie budgétaire oblige, le régulateur américain de l'aviation (FAA) demande aux compagnies de réduire leur programme, entrainant l'annulation de plus d'un millier de vols par jour. (image symbolique)
ATS

Keystone-SDA

09.11.2025, 16:50

09.11.2025, 18:07

Ces perturbations sont devenues le principal point d'attention de la bataille politique qui se joue entre républicains et démocrates autour du budget fédéral, chacun cherchant à rejeter sur l'autre la responsabilité des galères vécues par les voyageurs à travers le pays.

Depuis vendredi, le régulateur américain de l'aviation, la FAA, demande aux compagnies de réduire progressivement leur programme de vols intérieurs, alors qu'un grand chassé-croisé s'approche dans le pays. Les trajets internationaux sont pour l'essentiel épargnés.

«Le trafic aérien va se réduire à peau de chagrin alors que tout le monde veut voyager pour voir sa famille» à l'occasion de la traditionnelle fête de Thanksgiving fin novembre, a alerté Sean Duffy sur Fox News.

«Vous allez voir moins de contrôleurs aériens venir au travail, ce qui signifie qu'il n'y aura qu'une poignée de vols qui vont décoller et atterrir», a-t-il ajouté.

La réduction progressive du trafic doit atteindre 10% de vols annulés vendredi, contre environ 4% aujourd'hui, a précisé le ministre de Donald Trump. «Ca va être de grosses perturbations, et les Américains vont être énervés par cela.»

Plus de 1400 vols ont été annulés dimanche aux Etats-Unis, selon le site spécialisé Flightaware, pour une moyenne de 44'000 vols quotidiens. Ces perturbations s'ajoutent aux files d'attente qui s'allongent aux points de contrôle des aéroports gérés par des agents de sécurité, également privés de salaire depuis plus d'un mois.

Impasse

Faute d'accord politique au Congrès, l'Etat américain est, depuis début octobre, en situation de paralysie budgétaire, le «shutdown» le plus long de l'histoire du pays. Des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux travaillent sans être payés, dont les contrôleurs aériens.

Certains d'entre eux «vont être confrontés à l'idée (...) de trouver un boulot en plus pour boucler les fins de mois», a regretté le ministre sur CNN dimanche. «Hier, à Atlanta, 18 contrôleurs sur 22 ne sont pas venus» au travail, a-t-il donné comme exemple.

Selon des élus démocrates, la réduction du trafic aérien est une stratégie du gouvernement de Donald Trump consistant à empirer la situation pour faire porter le chapeau aux démocrates, qui refusent à ce stade de se joindre aux sénateurs républicains pour adopter un texte budgétaire et sortir de l'impasse.

«C'est une combine», a déclaré le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, samedi. «Ca n'a rien à voir avec la sécurité. C'est de la politique politicienne qui se cache derrière la sécurité.»

Depuis des semaines, sa minorité de blocage ne veut pas approuver un budget sans voter, en même temps, une prolongation de subventions pour des programmes d'assurance santé à destination de ménages à bas revenus.

«Le seul qui joue à la politique, c'est Chuck Shumer, qui maintient la paralysie de l'Etat, qui a voté 14 fois pour s'assurer qu'on ne paye pas nos contrôleurs aériens», lui a répondu Sean Duffy sur CNN.

La paralysie budgétaire perturbe aussi le programme fédéral d'aide alimentaire qui soutient 42 millions d'Américains – un sur huit – chaque mois. Son non-versement en raison du «shutdown» fait l'objet d'une procédure judiciaire mais, en attendant, des milliers de bénéficiaires sont plongés dans l'incertitude.

Les plus lus

Une famille "fuit" le Texas pour la Russie et le père se retrouve rapidement au front
Migros abandonne les gants de velours dans la guerre des prix avec les producteurs
Trafic aérien réduit «à peau de chagrin»
Juan Carlos se confie sur le coup de feu qui a tué son frère
Que s'est-il passé au ranch Epstein au Nouveau-Mexique ?