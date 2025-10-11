Trump ordonne le paiement des militaires malgré le «shutdown»

Donald Trump a ordonné samedi que les militaires américains reçoivent bien leur solde mercredi prochain, malgré la paralysie budgétaire en cours qui impose normalement qu'aucun salaire ne soit versé aux millions d'employés fédéraux pendant toute la durée du blocage.

La Maison Blanche a annoncé vendredi avoir commencé à licencier des fonctionnaires fédéraux, une menace à l'endroit des démocrates que Donald Trump brandissait depuis plusieurs jours (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«J'use de mon pouvoir de Commandant en Chef pour ordonner à notre ministre de la Guerre, Pete Hegseth, d'user de tous les fonds disponibles pour que nos troupes soient payées le 15 octobre», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.

L'impasse perdure au Congrès entre républicains et démocrates, qui n'arrivent pas à s'entendre depuis plus d'une semaine sur un budget, entraînant ce «shutdown».

Les élus des deux partis restent campés sur leurs positions depuis le 1er octobre et le début de ce blocage qui a entraîné la mise au chômage technique de plus de 700.000 fonctionnaires fédéraux aux fonctions considérées non-essentielles.

Pendant toute la durée du «shutdown», l'ensemble des plus de 2,3 millions de fonctionnaires fédéraux ne sont pas payés - même ceux qui doivent continuer de travailler - de même que les plus de 1,3 million de militaires. Chaque parti politique se rejette la faute dans la crise, et le message de Donald Trump samedi s'inscrit dans cette bataille de communication politique.

Trump rejette toute négociation

«Si rien n'est fait à cause du chef Chuck Schumer et des démocrates, nos braves soldats manqueront le salaire qui leur est légitimement dû le 15 octobre», a lancé le républicain. «Je ne laisserai pas les démocrates tenir en OTAGE nos militaires, et la sécurité entière de notre pays, avec leur shutdown dangereux de l'Etat», a-t-il ajouté.

Au Congrès, les républicains proposent une prolongation du budget actuel, avec les mêmes niveaux de dépenses, tandis que les démocrates réclament une prolongation de subventions pour des programmes d'assurance santé à destination de ménages à bas revenus.

En raison des règles en vigueur au Sénat, plusieurs voix démocrates sont nécessaires pour adopter un budget, malgré une majorité républicaine. Mais Donald Trump rejette toute négociation avec l'opposition sur les questions de santé sans «réouverture» de l'Etat fédéral comme préalable.