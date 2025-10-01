Paralysie budgétaire aux Etats-Unis : des conséquences désastreuses ?

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Durée imprévisible Paralysie budgétaire aux Etats-Unis : des conséquences désastreuses ?

Gregoire Galley

1.10.2025

La paralysie budgétaire ("shutdown") qui touche les Etats-Unis depuis mercredi minuit (04H01 GMT) va entrainer l'arrêt des activités non-essentielles de l'Etat fédéral, la fermeture de certains services publics et des perturbations pour de nombreux secteurs notamment les transports.

La précédente paralysie budgétaire date de 2018, lors du premier mandat de Donald Trump.
La précédente paralysie budgétaire date de 2018, lors du premier mandat de Donald Trump.
ats

Agence France-Presse

01.10.2025, 14:05

La précédente paralysie budgétaire date de 2018, lors du premier mandat de Donald Trump, quand l'Etat fédéral avait fermé ses portes durant 35 jours.

Les services en berne

Les fonctionnaires considérés comme «essentiels» doivent continuer à venir travailler mais sans être payés. Cela concerne notamment les militaires en service actif, les forces de sécurité, le contrôle aux frontières ou encore les contrôleurs aériens. Mais aussi l'entretien des réseaux électriques ou les soins médicaux hospitaliers.

Pour les agents «non essentiels», la paralysie entraîne du chômage partiel, sans rémunération, jusqu'à ce qu'un budget soit voté.

Concrètement, cela entraîne la fermeture totale ou partielle de certains parcs nationaux et des musées, plus de temps pour passer la sécurité dans les aéroports, une réduction des contrôles sur l'alimentation ou l'environnement ainsi que des perturbations pour certains programmes d'aide alimentaire, dont le programme WIC d'aide alimentaire destiné aux femmes et aux enfants de foyers à faibles revenus.

Quelque 750.000 fonctionnaires devraient se retrouver en chômage partiel, selon une estimation du bureau budgétaire du Congrès (CBO) publiée mardi.

Les dépenses liées aux retraites ou aux programmes de santé à destination des personnes âgées et à bas revenus (Medicare et Medicaid) devraient être maintenues mais les demandes d'inscriptions repoussées, a précisé le Comité pour un budget fédéral responsable (CFRB), une organisation bipartisane. Il estime que 10.000 demandes quotidiennes avaient été repoussées durant le précédent «shutdown», en 2018.

Fortes perturbations attendues. Paralysie budgétaire: les Etats-Unis sombrent dans le chaos !

Fortes perturbations attenduesParalysie budgétaire: les Etats-Unis sombrent dans le chaos !

L'économie touchée

Autre conséquence : la publication de statistiques économiques pourrait être retardée, augmentant l'incertitude sur les marchés.

«Les trois quarts des dépenses sont maintenues. Les Américains ne vont pas être confrontés à un arrêt total des services publics», a assuré le PDG de l'ONG Partnership for Public Service, Max Stier, lors d'une conférence de presse téléphonique.

Cependant, a-t-il ajouté, «les dommages provoqués sont souvent plus insidieux», en stoppant notamment «des investissements nécessaires pour notre gouvernement sur le long terme».

Effets d'autant plus marqués si la présidence met ses menaces à exécution: en cas de «shutdown», la réduction des effectifs de fonctionnaires, mis au chômage technique, pourrait devenir permanente, a récemment menacé le directeur du budget de la Maison Blanche, Russell Vought.

Le coût pour l'économie américaine pourrait en revanche être sévère: selon la compagnie d'assurance NationWide, chaque semaine de paralysie pourrait réduire la croissance de 0,2 point de pourcentage.

Toxique et destructeur. Le «shutdown» : la plaie que les États-Unis ne savent pas guérir

Toxique et destructeurLe «shutdown» : la plaie que les États-Unis ne savent pas guérir

Une durée imprévisible

Dans les faits, la paralysie peut durer aussi longtemps que le bras de fer continue si aucun camp ne décide de faire un pas vers l'autre. D'autant qu'il s'agit généralement d'une situation très impopulaire, qui pousse républicains comme démocrates à se renvoyer la responsabilité du blocage.

A un peu plus d'un an des élections de mi-mandat de novembre 2026, lors de laquelle la majorité présidentielle pourrait être remise en question, les considérations électoralistes pourraient primer.

Le «shutdown» le plus long de l'histoire des États-Unis, et également le dernier en date, a duré 35 jours en décembre 2018 et janvier 2019, sous la présidence de Donald Trump. En moyenne, depuis le premier en 1976, la paralysie n'a cependant duré que huit jours.

Plus elle durera, plus l'économie américaine en sera fragilisée. «Les marchés détestent l'incertitude plus encore que les mauvaises nouvelles», souligne Stephen Innes, de la société de gestion d'actifs SPI Asset Management.

Les plus lus

L’Italie secouée par le terrible crash d’un avion militaire
Touriste valaisan déchaîné ? Il attaque une guide suisse en Islande
«On m'a emmenée dans une pièce avec le prêtre, et c'est là que...»
Paralysie budgétaire aux Etats-Unis : des conséquences désastreuses ?
Un mystérieux pétrolier russe met les autorités françaises en émoi
Belinda Bencic s'en prend à Coco Gauff : «Personne ne te parle !»