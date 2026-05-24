Parc Kruger : sécurité renforcée après le meurtre de deux touristes

La sécurité a été renforcée dans le célèbre parc national sud-africain Kruger après le meurtre de deux touristes dont les corps ont été retrouvés vendredi dans une rivière de la réserve animalière, a indiqué dimanche l'agence de gestion des parcs nationaux SANParks.

Le parc national Kruger est l'une des plus grandes réserves animalières naturelles d'Afrique (image d'illustration). IMAGO/imagebroker

Angelica Zermatten

C'est la première fois dans l'histoire du parc, qui célèbre ses 100 ans d'existence fin mai, que des meurtres de visiteurs y sont enregistrés, selon SANParks.

Le parc Kruger (nord-est) est le plus grand d'Afrique du Sud avec 20.000 km2 de superficie. Il partage plus de 370 km de frontière avec le Zimbabwe et le Mozambique.

Après la découverte macabre, SANParks a annoncé dimanche le «déploiement de moyens supplémentaires de surveillance et de patrouilles dans des zones spécifiques jugées préoccupantes» et «l'amélioration des systèmes technologiques afin de renforcer la surveillance».

Les deux victimes, un homme âgé de 71 ans et une femme dont l'âge n'a pas été communiqué, tous deux Sud-Africains, n'étaient pas rentrés dans leur lodge mercredi en fin de journée, déclenchant une opération de recherches. Ce sont finalement des touristes qui les ont découverts vendredi après-midi. Selon la police, l'homme portait des traces de coups de couteau et la femme des contusions. Leur voiture a disparu.

Selon le communiqué de SANParks, le véhicule des victimes n'a été filmé par aucune des caméras de vidéo-surveillance installées aux neuf portes du parc. Les rangers du parc ont, eux, relevé les empreintes de pneus d'un véhicule ayant forcé une barrière séparant la réserve du Mozambique, sans pouvoir déterminer s'il s'agit du véhicule recherché.