Paris et Berlin appellent à des «sanctions supplémentaires» contre la Russie

Basile Mermoud

29.8.2025

Paris et Berlin ont appelé vendredi à des «sanctions supplémentaires» contre la Russie face au refus de Vladimir Poutine de rencontrer Volodymyr Zelensky pour trouver une issue à la guerre en Ukraine, contrairement à ce qu'il avait promis à Donald Trump.

Emmanuel Macron assiste à une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand, dans le cadre d'une réunion du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité (CFADS), à Toulon, le 29 août 2025.
Emmanuel Macron assiste à une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand, dans le cadre d’une réunion du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité (CFADS), à Toulon, le 29 août 2025.
AFP

Agence France-Presse

29.08.2025, 21:41

Le 18 août, le chef de l'Etat russe s'était «engagé auprès du président Trump» à rencontrer son homologue ukrainien, a affirmé le président français Emmanuel Macron au côté du chancelier allemand Friedrich Merz. Or si cette réunion bilatérale ne se déroule pas d'ici à lundi, «je crois qu'une fois encore, ça voudra dire que le président Poutine se sera joué du président Trump» et «ça ne peut pas rester sans réponse», a-t-il jugé.

Trump dit qu'il a parlé à Poutine depuis sa réunion avec Zelensky

«Ils ne s'aiment pas»Trump dit qu'il a parlé à Poutine depuis sa réunion avec Zelensky

Vladimir Poutine n'a «manifestement aucune volonté (...) de rencontrer le président Zelensky, il pose des conditions préalables qui sont tout simplement inacceptables», a renchéri le chancelier allemand au cours d'une conférence de presse commune à l'issue d'un conseil des ministres franco-allemand à Toulon, dans le sud-est de la France. «Cela ne me surprend pas franchement car cela fait partie de la stratégie de ce président russe d'agir de cette manière», a-t-il confié.

«Forcer» la Russie à discuter

En conséquence, Paris et Berlin ont assuré qu'ils pousseraient à l'adoption de sanctions supplémentaires contre la Russie.

«Nous continuerons d'exercer la pression pour que des sanctions supplémentaire soient prises par nous-mêmes, et nous y sommes prêts, mais aussi par les Etats-Unis d'Amérique pour forcer la Russie à revenir autour de la table des discussions», a souligné Emmanuel Macron.

«En ce moment, les Etats-Unis discutent intensément d'autres taxes douanières, je serais très favorable à ce que le gouvernement américain prenne cette décision et l'applique également à d'autres pays dont le gaz et le pétrole financent une grande partie de l'économie de guerre russe», a quant à lui dit le dirigeant allemand.

Les deux hommes parleront chacun de leur côté au président américain «ce week-end». MM. Macron et Merz font écho au chef de l'Etat ukrainien, qui a appelé la veille au cours d'une visioconférence des dirigeants européens à «maintenir la pression» en vue d'une rencontre au sommet entre l'Ukraine et la Russie.

Les frappes de grande ampleur sur Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi rappellent selon M. Zelensky l'urgence d'agir. Ces bombardements ont coûté la vie à au moins 25 personnes, dont quatre enfants, selon le dernier bilan.

Encore de «nombreux mois» de guerre

D'après Friedrich Merz, «cette guerre pourrait encore durer de nombreux mois». «Nous devrions en tout cas nous y préparer. Nous sommes prêts», a-il affirmé vendredi. «Maintenir cette Coalition des volontaires» est une donc une «priorité» du couple franco-allemand, a-t-il observé.

MM. Merz et Macron auront la semaine prochaine une réunion avec leurs homologues de la trentaine de pays prêts à apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine, pour éviter une reprise du conflit une fois que celui-ci aura pris fin.

Zelensky appelle a renforcer la pression sur Poutine

Guerre en UkraineZelensky appelle a renforcer la pression sur Poutine

D'ici là, dans une déclaration commune, Paris et Berlin ont annoncé leur intention de fournir davantage de défense antiaérienne à l'Ukraine, «au regard des frappes russes massives» sur ce pays ces dernières semaines.

Le président français s'est par ailleurs défendu d'être «grossier ou vulgaire», comme l'en accuse Moscou pour avoir qualifié Vladimir Poutine d'"ogre". Il a réfuté toute insulte mais défendu ces qualificatifs, évoquant un «homme qui a décidé d'aller vers une dérive autoritaire, autocratique et de mener un impérialisme révisionniste», à savoir de vouloir modifier les «frontières internationales».

Archive sur le sommet Zelensky-Poutine

La Suisse est «plus que prête» à accueillir un sommet sur l'Ukraine

La Suisse est «plus que prête» à accueillir un sommet sur l'Ukraine

La Suisse était «plus que prête» à accueillir un sommet entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré le conseiller fédéral Ignazio Cassis. Le ministre en charge des Affaires étrangères a notamment souligné le savoir-faire helvétique dans ce domaine.

19.08.2025

