Le conseiller fédéral Guy Parmelin voit de bonnes perspectives pour la Suisse et les Etats-Unis après les discussions qu'il a menées vendredi à Washington sur les droits de douane américains, a-t-il annoncé sur X. Il a qualifié les discussions de «constructives».

Guy Parmelin s'est rendu à Washington pour discuter des droits de douane américain (archives). ATS

Le ministre suisse de l'économie s'est entretenu avec le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick, le secrétaire au trésor Scott Bessent et le représentant au commerce Jamieson Gree, a-t-il précisé sur le réseau social X dans la nuit de vendredi à samedi.

Au sortir de sa réunion, M. Parmelin n'avait fait aucune déclaration sur les discussions à la télévision publique alémanique SRF. Il s'était contenté de répondre que les choses s'étaient déroulées comme elles s'étaient déroulées.

J’ai eu à Washington des rencontres constructives avec le secrétaire au Commerce Howard Lutnick, le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le représentant au Commerce Jamieson Greer. pic.twitter.com/YW9QHhWXHY — Guy Parmelin (@ParmelinG) September 5, 2025

Ce voyage devait porter sur une nouvelle offre de la Suisse aux Américains dans le cadre des taxes douanières, a indiqué vendredi avant les discussions à Washington le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis lors d'une conférence de presse à Reichenau (GR).

«Offre optimisée»

«Nous avons élaboré une offre optimisée pour les Etats-Unis», avait-il ajouté en réponse à une question d'un journaliste de l'agence de presse Keystone-ATS. Le conseiller fédéral tessinois n'a pas donné plus de détails.

Mais M. Lutnick ne s'était pas montré optimiste avant la rencontre. «Ecoutons ce qu'ils ont à dire, mais vous savez: je ne suis pas optimiste», avait-il indiqué sur la chaîne de télévision de l'agence de presse économique américaine Bloomberg. La Suisse gagne beaucoup d'argent aux États-Unis grâce à ses produits pharmaceutiques, avait-il ajouté.

M. Parmelin a annulé à la dernière minute une intervention prévue vendredi auprès de l'association faîtière economiesuisse. Il aurait dû prononcer le message de bienvenue du Conseil fédéral lors de la «Journée de l'économie 2025». Economiesuisse a indiqué à l'agence de presse AWP que cette annulation était due au voyage aux Etats-Unis.

Le 1er août, le président américain Donald Trump avait annoncé des droits de douane de 39% sur les marchandises importées de Suisse aux Etats-Unis. Peu avant leur entrée en vigueur le 7 août, Guy Parmelin et la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter s'étaient rendus aux Etats-Unis pour des discussions. Une rencontre à Washington avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio n'avait toutefois pas permis de trouver une solution au conflit douanier.