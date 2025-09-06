  1. Clients Privés
Droits de douane Parmelin est de retour en Suisse : encore un échec diplomatique?

ATS

6.9.2025 - 11:37

Le ministre de l'Économie Guy Parmelin est de retour de son voyage aux États-Unis. Il a fait état de «rencontres constructives» avec des représentants du gouvernement américain à Washington. Il était accompagné d'Helene Budliger-Artieda, directrice du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).

Vendredi, après une rencontre avec M. Lutnick, M. Parmelin n'avait pas souhaité s'exprimer sur le déroulement des discussions (archive).
Vendredi, après une rencontre avec M. Lutnick, M. Parmelin n'avait pas souhaité s'exprimer sur le déroulement des discussions (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.09.2025, 11:37

06.09.2025, 11:45

M. Parmelin et Mme Budliger-Artieda sont de retour en Suisse depuis samedi matin, a indiqué samedi le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) à Keystone-ATS. Pour des raisons tactiques liées aux négociations, aucun détail n'a été donné sur le contenu des différentes discussions.

La Suisse voit de bonnes opportunités pour les deux pays et souhaite renforcer le partenariat, a écrit M. Parmelin sur la plateforme X après les discussions dans la nuit de samedi.

Le ministre suisse de l'économie a rencontré le ministre du commerce Howard Lutnick, le ministre des finances Scott Bessent et le représentant au commerce Jamieson Greer. M. Parmelin s'était rendu à Washington dans la nuit de vendredi. Les discussions s'inscrivent dans le cadre du deuxième cycle de négociations dans le conflit douanier avec les États-Unis.

«Petit pays riche». À Washington, le ministre américain du Commerce fustige la Suisse

«Petit pays riche»À Washington, le ministre américain du Commerce fustige la Suisse

Vendredi, après une rencontre avec M. Lutnick, M. Parmelin n'avait pas souhaité s'exprimer sur le déroulement des discussions. Interrogé par la télévision alémanique SRF, il s'était contenté de déclarer que les choses s'étaient déroulées comme elles s'étaient déroulées. M. Lutnick avait souligné à «Bloomberg TV» qu'il n'était pas optimiste. Il avait ajouté que la Suisse gagnait beaucoup d'argent aux États-Unis grâce à ses produits pharmaceutiques.

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis avait déclaré vendredi à Keystone-ATS lors d'un événement que la Suisse avait élaboré une «offre optimisée» à l'intention des États-Unis et qu'elle avait été présentée par Guy Parmelin à Washington. Aucun détail n'a été donné à ce sujet.

Discussions difficiles

Ce nouveau cycle de négociations s'est avéré nécessaire après que le président américain Donald Trump a imposé début août des droits de douane de 39 % sur de nombreux produits suisses. Quelques jours plus tard, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin se sont rendus à Washington, sans obtenir de résultats.

La politique douanière américaine touche particulièrement durement la Suisse. Avec 39 %, le taux est nettement plus élevé que celui appliqué à l'UE, qui s'en tire à bon compte avec 15 %.

