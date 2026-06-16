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«Réduire les divergences» Parmelin parle avec Starmer à Evian des négociations commerciales

ATS

16.6.2026 - 19:40

Le président de la Confédération Guy Parmelin a parlé à Evian avec le Premier ministre britannique Keir Starmer des négociations pour un accord de libre-échange global avec Londres. Il s'est rendu dans la ville française pour le dîner de gala du sommet du G7.

Le président de la Confédération Guy Parmelin et le Premier ministre britannique Keir Starmer disent tous les deux vouloir aboutir à un accord de libre-échange global entre leurs deux pays.
Le président de la Confédération Guy Parmelin et le Premier ministre britannique Keir Starmer disent tous les deux vouloir aboutir à un accord de libre-échange global entre leurs deux pays.
ATS

Keystone-SDA

16.06.2026, 19:40

16.06.2026, 19:48

«C'est important que nous puissions discuter un moment», a affirmé mardi soir M. Parmelin au chef du gouvernement britannique au début de la rencontre qui a duré environ une demi-heure. «Si nous pouvions conclure stratégiquement les négociations pour un accord de libre-échange, ce serait un signal fort», a-t-il ajouté. «C'est pour cette raison que je voulais vous parler», a répondu M. Starmer, en difficulté sur la scène politique dans son pays.

Selon M. Parmelin, les discussions vont dans la bonne direction mais «c'est toujours les derniers kilomètres» qui sont les plus difficiles. «Je ne pense pas qu'il y ait de problème, il faut seulement réduire les divergences. Je pense que tout ira bien», a renchéri de son côté le Premier ministre britannique.

Après le Brexit, les deux pays avaient conclu en 2019 un arrangement commercial pour préserver les droits et obligations réciproques. Depuis, ils souhaitent aboutir à un accord de libre-échange global et les négociations avaient débuté en 2023.

Cinq ans jour pour jour après avoir accueilli le président américain d'alors Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine à Genève pour leur sommet bilatéral, M. Parmelin s'est à nouveau retrouvé au plus près des plus grands dirigeants mondiaux réunis pour le G7. Même si la Suisse n'était pas formellement invitée à cette rencontre d'Evian.

Le président de la Confédération a salué brièvement le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et a pu dialoguer pendant quelques minutes avec le chancelier allemand Friedrich Merz, avant le dîner auquel il était convié.

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