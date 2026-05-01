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En cas de pandémie Partage de virus et vaccins: négociations à l'OMS prorogées d'un an

ATS

1.5.2026 - 18:26

Les membres de l'OMS admettent leurs divisions dans les négociations sur un système de partage des virus et des vaccins en cas de pandémie (PABS). Vendredi soir à Genève, incapables de consensus en un an, ils ont décidé de proroger les discussions d'un an additionnel.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus a affirmé que des «avancées réelles» ont été observées cette semaine dans les négociations à Genève pour un système de partage des virus et des vaccins (PABS) (archives).
Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus a affirmé que des «avancées réelles» ont été observées cette semaine dans les négociations à Genève pour un système de partage des virus et des vaccins (PABS) (archives).
ATS

Keystone-SDA

01.05.2026, 18:26

01.05.2026, 18:39

Au terme d'une nouvelle semaine de pourparlers, pays riches et pays en développement n'ont pu arriver à un accord. La prolongation devra être formellement approuvée lors de l'Assemblée mondiale de la santé qui démarre le 18 mai à Genève. La prochaine série de discussions aura lieu en juillet.

«Vous avez montré un engagement fort», a affirmé le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Des avancées réelles ont été observées» mais «des différences importantes» subsistent, a-t-il ajouté.

Les Etats doivent aboutir à une annexe à l'accord historique arraché l'année dernière. Celle-ci est importante parce qu'elle conditionne le processus de ratification de cet arrangement.

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