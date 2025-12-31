Des députées japonaises de tous bords, dont la Première ministre Sanae Takaichi, se sont associées pour réclamer davantage de toilettes pour femmes dans le bâtiment du Parlement, leur nombre s'avérant très insuffisant face à la féminisation graduelle de l'institution.

Parmi les signataires figure la conservatrice Sanae Takaichi, qui est devenue en novembre la première femme à la tête du gouvernement nippon (photo d’illustration). imago images/Xinhua

Keystone-SDA ATS

Près de 60 députées de la puissante, et très masculine, chambre basse du Parlement ont signé, plus tôt en décembre, une pétition demandant d'augmenter le nombre de toilettes pour femmes à proximité de la salle principale des séances plénières. Celles-ci sont actuellement limitées à un seul espace de toilettes comportant deux cabines individuelles pour... 73 élues.

«Avant le début des séances plénières, énormément de députées doivent faire de longues files devant les toilettes», a déploré Yasuko Komiyama, du Parti démocrate constitutionnel du Japon (centre gauche), à des journalistes.

Elle s'exprimait après avoir remis la pétition, signée par 58 élues, à Yasukazu Hamada, président de la commission de la chambre basse chargée du règlement et de l'administration. Parmi les signataires figure la conservatrice Sanae Takaichi, qui est devenue en novembre la première femme à la tête du gouvernement nippon.

67 cabines contre 22 cabines

Le bâtiment de la Diète a été achevé en 1936, près d'une décennie avant l'instauration du droit de vote aux femmes au Japon en décembre 1945, quelques mois après la défaite de Tokyo lors de la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd'hui, l'ensemble des locaux de la chambre basse du Parlement comptent 12 espaces de toilettes pour hommes, totalisant 67 cabines individuelles, contre neuf espaces de toilettes pour femmes avec 22 cabines, selon le quotidien Yomiuri Shimbun.

La féminisation du Parlement, elle, progresse: lors des législatives de 2021 au Japon, 45 femmes seulement avaient été élues à la chambre basse. Après le dernier scrutin en 2024, on en compte aujourd'hui 72 (15% du total).

Par ailleurs, 74 des 248 membres de la chambre haute sont des femmes. On reste globalement encore loin de l'objectif du gouvernement visant à ce que les femmes occupent au moins 30% des sièges législatifs.

Pas de proportion «scandinave»

Et si Sanae Takaichi, issue de l'aile conservatrice du Parti libéral-démocrate (PLD), avait promis un gouvernement paritaire avec une proportion «scandinave» de femmes, elle n'en a finalement nommé que deux sur 19 ministres.

Le Japon est classé 118e sur 148 dans le rapport 2025 du Forum économique mondial sur l'écart entre les sexes. La demande croissante de toilettes pour femmes peut être considérée comme un signe de progrès pour le Japon, bien qu'elle reflète aussi l'échec du pays à atteindre l'égalité des genres, a jugé Mme Komiyama.