Le Conseil des Etats a rejeté lundi, par 28 voix contre 15, la création d'un fonds pour la sécurité de la Suisse et la paix en Europe. Par ce biais, l'armée aurait dû recevoir 10 milliards de plus jusqu'en 2030 et l'Ukraine 5, comptabilisés à titre extraordinaire.

Pour les partisans du fonds, cette solution aurait permis d'accorder rapidement davantage de moyens à l'armée (image d'illustration). ATS

ATS

La motion avait été déposée par la commission de sécurité du Conseil des Etats. Cette solution devait permettre d'une part de renforcer les capacités de défense de l'armée pour faire face à la menace de la guerre.

D'autre part, elle aurait apporté un soutien à l'Ukraine qui a besoin d'aide maintenant pour réparer et maintenir ses infrastructures essentielles, a expliqué Marianne Binder-Keller (C/AG) pour la commission. Et d'ajouter que la guerre est une circonstance extraordinaire, qui permet de contourner le frein à l’endettement.

Un avis que ne partage ni le Conseil fédéral ni la majorité du Conseil des Etats. Les dépenses de l'armée et celles pour l'Ukraine sont planifiables, elles ne peuvent donc pas être traitées comme des dépenses extraordinaires, a insisté Josef Dittli (PLR/UR). Le texte ne respecte en outre pas l'unité de matière.

dv, ats