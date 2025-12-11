  1. Clients Privés
Face aux propos de Trump Pas de lien entre les vaccins et l'autisme, selon l'OMS

ATS

11.12.2025 - 15:23

Le comité de l'OMS sur la sécurité des vaccins conclut qu'il n'y a pas de lien entre vaccins et autisme, contrairement à l'administration de Donald Trump. «Les vaccins sont indispensables», a affirmé jeudi le directeur de l'institution Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus insiste sur le caractère "indispensable" des vaccins contrairement à l'administration américaine.
Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus insiste sur le caractère "indispensable" des vaccins contrairement à l'administration américaine.
ATS

Keystone-SDA

11.12.2025, 15:23

11.12.2025, 15:30

Le rapport publié le même jour compile les conclusions de 31 études. «Toutes arrivent à la conclusion» de l'absence d'un lien de causalité, a dit le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) aux correspondants accrédités à l'ONU à Genève (ACANU)

«L'autisme n'est pas un effet collatéral des vaccins», a-t-il insisté. Il déplore qu'une étude en 1998 ait abouti à une conclusion différente, avant d'être considérée comme «frauduleuse» et retirée.

Sous l'impulsion du secrétaire à la santé Robert Kennedy Jr, les Etats-Unis ont récemment recommandé de ne pas recourir à certains vaccins parce qu'ils provoquent, selon eux, l'autisme.

