«Pas ma signature» : Trump dément être l’auteur d’une lettre salace envoyée à Epstein

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

D’accord pour expertise «Pas ma signature» : Trump dément être l’auteur d’une lettre salace envoyée à Epstein

Basile Mermoud

10.9.2025

Donald Trump a assuré mardi que ce n'était «pas sa signature» qui figurait sur une lettre d'anniversaire à la tonalité salace adressée au délinquant sexuel Jeffrey Epstein, rendue publique cette semaine par l'opposition démocrate, dans une affaire qui embarrasse le président américain.

This image posted Monday, Sept. 8, 2025, on the X account of the Democrats on the House Oversight Committee shows a sexually suggestive birthday note to Jeffrey Epstein alluding to a “wonderful secret” and purportedly signed by President Donald Trump, who has denied sending the note. (@OversightDems/X via AP)
This image posted Monday, Sept. 8, 2025, on the X account of the Democrats on the House Oversight Committee shows a sexually suggestive birthday note to Jeffrey Epstein alluding to a “wonderful secret” and purportedly signed by President Donald Trump, who has denied sending the note. (@OversightDems/X via AP)
KEYSTONE

Agence France-Presse

10.09.2025, 07:41

Cette lettre, datant de 2003 et attribuée à Donald Trump, a été rendue publique lundi par des parlementaires démocrates, alors que l'affaire Epstein, du nom d'un riche financier new-yorkais, mort en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels, enflamme les Etats-Unis.

«Ce n'est pas ma signature et ce n'est pas ma façon de parler, quiconque me suit depuis longtemps sait que ce n'est pas ma manière de m'exprimer. C'est absurde», a lancé le président américain pendant un court échange avec la presse à l'extérieur d'un restaurant de Washington. Il s'agit de la première réaction publique du dirigeant républicain depuis la diffusion de cette lettre.

Affaire Epstein. Lassées des promesses de Trump, les victimes veulent publier leur «propre liste de noms»

Affaire EpsteinLassées des promesses de Trump, les victimes veulent publier leur «propre liste de noms»

Celle-ci fait apparaître une esquisse de buste féminin, avec un échange imaginaire entre Jeffrey Epstein et Donald Trump, à l'époque deux visages de la jet-set new-yorkaise. Une signature semblant être celle du futur président américain figure au pied du texte, à la place du pubis de la femme dessinée.

«Que chaque jour soit un autre merveilleux secret»

«Joyeux anniversaire. Que chaque jour soit un autre merveilleux secret», conclut le texte dactylographié. Plus tôt mardi, la Maison Blanche s'était dite favorable au recours à des experts en écriture pour juger de l'authenticité des signatures attribuées à Donald Trump.

«Le président a une des signatures les plus connues au monde, et c'est le cas depuis de très nombreuses années», a souligné la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, au cours d'un point presse.

«Le président n'a pas écrit cette lettre. Il n'a pas signé cette lettre», a-t-elle répété. «C'est la raison pour laquelle son équipe juridique a attaqué en justice le Wall Street Journal», qui avait révélé en juillet l'existence de cette lettre.

Affaire Epstein. «Rien n'a été caché» : le gouvernement publie un récent entretien avec Ghislaine Maxwell

Affaire Epstein«Rien n'a été caché» : le gouvernement publie un récent entretien avec Ghislaine Maxwell

Le New York Times a toutefois publié lundi plusieurs lettres signées de Donald Trump et datant de la fin des années 90 ou du début des années 2000, dont les signatures portent une ressemblance frappante avec celle figurant sur la lettre de 2003.

Un autre document a été rendu public lundi par les démocrates, une photo sur laquelle Jeffrey Epstein apparaît avec plusieurs personnes, tenant un chèque géant de 22.500 dollars visiblement signé du nom de Donald Trump ("DJTRUMP"), accompagné d'un texte évoquant la «vente» d'une femme «complètement dévalorisée».

Théories du complot

«Avez-vous vu la signature sur ce chèque?», a lancé Karoline Leavitt. «Ce n'est pas la signature de Donald Trump. Absolument pas. Le président n'a pas signé ce chèque», a-t-elle insisté.

L'affaire Epstein empoisonne depuis de longues semaines la présidence de Donald Trump, en particulier auprès de sa base qui s'abreuve de théories complotistes, selon lesquelles Jeffrey Epstein aurait été assassiné pour l'empêcher d'impliquer des personnalités de premier plan.

Les plus lus

L’armée ukrainienne se servirait des Russes encerclés comme appât
Trois mois après la pénurie de fromage, Migros est toujours en difficulté
Future adversaire de la Nati, la Suède sous le feu des critiques
«Pas ma signature» : Trump dément être l’auteur d’une lettre salace envoyée à Epstein
Didier Deschamps : «Ça ne doit pas arriver, c’est inadmissible»
«Tout ça va mal se terminer» - Macron rend la gauche furieuse !