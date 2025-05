Israël a accusé mercredi les Nations unies de tenter de «bloquer» la distribution de l'aide à Gaza. L'ONU assurait pour sa part faire tout son possible pour récupérer les volumes limités autorisés par les autorités israéliennes.

L'aide alimentaire se fait rare à Gaza, un territoire palestinien assiégé, affamé et dévasté par plus de 19 mois de guerre (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Alors que l'ONU répand la panique et fait des déclarations détachées de la réalité, l'Etat d'Israël facilite de façon continue l'entrée de l'aide à Gaza via deux méthodes», qui vont continuer «de façon simultanée» à ce stade, a déclaré l'ambassadeur israélien à l'ONU Danny Danon devant le Conseil de sécurité.

Une référence à l'autorisation limitée d'entrée de camions de l'ONU via le point de passage de Kerem Shalom depuis le début de la semaine dernière après plus de deux mois de blocage, et à la nouvelle Fondation humanitaire de Gaza (GHF).

Cette société privée créée avec le soutien d'Israël et des Etats-Unis a mis en place un système que l'ONU juge contraire aux principes humanitaires, et une distribution chaotique dans l'un de ses centres a fait 47 blessés mardi.

L'ambassadeur israélien a attribué la responsabilité de ce chaos au Hamas, l'accusant d'avoir tenté de «bloquer» l'accès au centre de distribution avec des «barrages routiers».

Et «l'ONU a maintenant activement rejoint le Hamas pour tenter de bloquer cette aide», a-t-il affirmé. «L'ONU utilise les menaces, l'intimidation et les représailles contre les ONG qui ont choisi de participer au nouveau mécanisme humanitaire», a-t-il ajouté, qualifiant les Nations unies de «mafieuses».

L'ONU n'a pas immédiatement réagi à cette nouvelle accusation mais a répété plus tôt dans la journée son opposition à travailler avec la GHF.

«Nous ne renoncerons pas à nos principes. Nous ne participerons pas à des opérations qui ne respectent pas nos principes humanitaires», a insisté Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU.

Il a également assuré que l'ONU faisait tout son possible pour récupérer l'aide arrivée via Kerem Shalom.

«Depuis la semaine dernière, environ 900 camions ont été soumis à l'accord d'Israël, 800 ont été approuvés mais seulement 500 ont pu être déchargés côté israélien de Kerem Shalom et encore moins ont pu passer côté palestinien, où nous et nos partenaires avons pu collecter un peu plus de 200 d'entre eux, freinés par l'insécurité et un accès restreint», a déclaré Stéphane Dujarric.

«Si nous ne pouvons pas collecter ces biens, je peux vous dire une chose, ce n'est pas parce que nous n'essayons pas», a-t-il martelé.

Une réponse à Danny Danon qui a dit que 400 camions attendaient du côté palestinien de Kerem Shalom et qu'Israël avait proposé des «routes sûres» dans Gaza.

«Mais l'ONU a échoué à les récupérer», a-t-il dénoncé devant la presse. «Mettez votre ego de côté, récupérez l'aide et faites votre travail», a-t-il lancé.