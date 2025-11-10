«Pathétique. Ce n'est pas un accord. C'est une capitulation»

C'est avec un certain effroi que les politiques démocrates, mais aussi la base, réagissent aux derniers événements au Sénat américain : Parce que plusieurs démocrates sont tombés, le parti abandonne son plus grand atout politique - à un moment où l'opposition reprenait espoir.

Le président Donald Trump sourit en s'exprimant lors d'un dîner avec les républicains du Sénat à Mar-a-Lago, le 7 février 2025 (archives). KEYSTONE

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le shutdown devrait bientôt prendre fin, car huit hommes politiques du groupe démocrate au Sénat ont changé de camp.

Ce que les démocrates obtiennent désormais en échange.

En fait, tout se passait plutôt bien : c'est pourquoi le moment est surprenant.

Voici les conséquences selon Bernie Sanders.

Au sommet et à la base des démocrates, les critiques pleuvent sur leur propre parti. Montre plus

Le shutdown dure 40 jours - et puis la résistance du groupe des démocrates au Sénat s'effondre soudainement. Huit d'entre eux changent de camp. Ils votent avec les républicains, qui ont eux-mêmes un dissident, pour débattre du budget fédéral : Par 60 voix contre 40, la motion est adoptée.

Cela relance la machine bureaucratique qui s'était arrêtée : les sénateurs débattent de la loi de financement que la Chambre des représentants leur a soumise. Une décision de transition doit ensuite fixer le budget fédéral dans un premier temps jusqu'au 31 janvier.

En contrepartie, les démocrates se sont vu promettre un futur vote sur les aides. Bien que , selon MSNBC, cette offre ne soit même pas nouvelle et existe déjà depuis des semaines, ce compromis a suffi à faire changer d'avis huit sénateurs.

Les démocrates qui ont voté avec les républicains au Sénat : John Fetterman (Pennsylvanie)

Dick Durbin (Illinois)

Tim Kaine (Virginie)

Jackie Rosen (Nevada)

Catherine Cortez Masto (Nevada)

Maggie Hassa (New Hampshire)

Jeanne Shaheen (New Hampshire)

Angus King (Maine, un indépendant qui fait partie du groupe) Montre plus

Sanders en colère : "Quelqu'un pense-t-il que c'est drôle ?"

Le sénateur indépendant du Vermont décrit en termes dramatiques les conséquences importantes de ce processus dans son discours avant ce vote surprise d'hier dimanche soir.

"Tout le monde sait que le système de santé américain est en panne", commence Bernie Sanders. "Il fonctionne mal, il est cruel, c'est de loin le système de santé le plus cher au monde". Et il n'inclut même pas tous les citoyens. "A cet égard, nous sommes uniques".

Mais le Sénat s'apprête désormais à "aggraver une situation épouvantable", prévient l'homme de 84 ans. "Si ce vote a lieu, les primes d'assurance maladie de plus de 20 millions d'Américains vont au moins doubler". Pour certains groupes, ce serait même trois ou quatre fois plus.

En outre, 15 millions de personnes aux Etats-Unis perdraient tout accès au système de santé : Cela concerne les personnes à faibles revenus et la classe ouvrière. Selon Sanders, des études montrent que 50 000 décès évitables en résulteraient - chaque année.

Sanders est en colère : "Est-ce que quelqu'un pense que c'est drôle ? Est-ce que c'est quelque chose dont on peut rire ? Quelque chose que l'on peut laisser de côté ? Moi, je ne le fais pas". L'offre selon laquelle les sénateurs pourraient plus tard présenter eux-mêmes une loi pour voter des aides est "insignifiante" : Donald Trump - même si elle passait - ne la signerait "certainement" pas.

Pourquoi ?

Il est étonnant que les huit démocrates aient pris cette décision. Pas seulement parce qu'ils ne reçoivent pas grand-chose en échange. En fait, leur parti s'imaginait depuis longtemps sur la voie de la victoire, après les très bons résultats obtenus par les électeurs lors des récents scrutins.

A cela s'ajoute le fait que dans les sondages, la majorité rend les républicains responsables du shutdown, car ils gouvernent la Chambre des représentants et le Sénat et représentent le président. En raison de cette situation, les démocrates ne peuvent guère exercer d'influence politique actuellement - l'approbation du budget est leur seul joker.

These selfish Dems who flipped pretty much just undermined every argument the party has been making over the course of this shutdown.



Dems finally won BIG on messaging and they’ve undone it in a day. — Kaivan Shroff (@KaivanShroff) November 10, 2025

Celui-ci est désormais perdu - Trump a pourtant lui-même justifié les récents succès des démocrates dans le New Jersey, en Virginie et à New York par le shutdown - et par le fait qu'il n'était pas lui-même sur la liste électorale.

Critique de la direction du parti

Parmi les membres de son parti, les huit sénateurs ont provoqué des remplacements. "Pathétique. Ce n'est pas un accord. C'est une capitulation", fait savoir le gouverneur de Californie Gavin Newsom. "Ne vous mettez pas à genoux !" "Ce n'est pas un accord -- c'est une promesse vide", déplore JB Pritzker, gouverneur de l'Illinois.

Dems have spent the past two months saying they're fighting to address the crisis of spiking healthcare costs and now they're caving for a deal that does nothing to address healthcare costs ¯\_(ツ)_/¯ https://t.co/qgyhVw3uj1 — Aaron Rupar (@atrupar) November 10, 2025

Le président du Democratic National Committee ne commente généralement pas la politique quotidienne. Ken Martin fait néanmoins savoir : "Je suis fier de la majorité des démocrates du Sénat qui se sont opposés à ce vote".

Des critiques s'élèvent également contre la direction du parti : "Le sénateur [Chuck] Schumer n'est plus efficace et devrait être remplacé", écrit Ro Khanna, un démocrate de Californie. "Si vous n'êtes pas capable de mener le combat pour empêcher que les primes des Américains ne s'envolent, pour quoi allez-vous vous battre ?"

Commentaires grossiers sur les médias sociaux

Les choses grondent également à la base des démocrates, constate le portail de droite "Breitbart" en citant des posts sur les médias sociaux. Voici d'autres commentaires en ligne.

Le sentiment général ? Les gens sont en colère.

Wait, you mean the Democrats are shooting themselves in the face again?? No way! — Jim Stewartson, Antifascist 🇨🇦🇺🇦🏴‍☠️🇺🇸 (@jimstewartson) November 9, 2025

no one has ever been better than chuck schumer at snatching defeat from the jaws of victory — shauna (@goldengateblond.bsky.social) 9. November 2025 um 23:46

This shit is why people don’t trust the Democratic Party. — Amanda Litman (@amandalitman) November 10, 2025

Chuck Schumer makes Neville Chamberlain look like Mike fucking Tyson — Truth Social(ist) (@twitterrefugeeog.bsky.social) 9. November 2025 um 20:56

Absolutely pathetic. I cannot believe we caved to this wannabe dictator and his goons. Thanks to the Democrats who voted no. We’ll remember who bent the knee. — Harry Sisson (@harryjsisson) November 10, 2025

If the only deal on the table is a shit sandwich, it's better to skip the damn meal. https://t.co/Tc0qk5ussO — Hemant Mehta (@hemantmehta) November 10, 2025