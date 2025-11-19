Patients consternés : des médecins réclament des paiements en espèces

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

VOTATIONS FEDERALES : A un peu plus de 10 jours du scrutin, on devrait savoir dans quel sens les citoyens suisses penchent à propos des deux initiatives qui leur seront soumises le 30 novembre. Tant Trend-SRG-SSR que Tamedia et 20 Minuten diffusent simultanément leurs derniers sondages concernant l'initiative pour l'avenir sur l'imposition des successions sur les grandes fortunes et celle sur le service citoyen. Il y a une quinzaine de jours, la première était clairement rejetée tandis que le doute demeurait encore pour la seconde.

MEDIAS : La branche des médias en Suisse romande se réunit ce mercredi au Musée olympique à Lausanne à l'occasion du Forum des médias romands. Cette 6e édition est particulièrement relevée avec la participation de la directrice générale de la SSR Susanne Wille, du directeur de l'Office fédéral de la communication Bernard Maissen et de l'écrivain italo-suisse Giuliano da Empoli, qui a récemment signé «L'heure des prédateurs», un essai sur la mutation des démocraties. La crise du secteur de la presse, de même que la votation de mars prochain sur le financement de la SSR, seront au coeur des discussions.

AUJOURD’HUI, C’EST... : Comme chaque 19 novembre, c’est aujourd’hui la Journée mondiale des toilettes. Elle a pour but de rendre les toilettes accessibles aux milliards de personnes dans le monde qui en sont encore privées. Toutes les infos sur le site : Journée mondiale des toilettes

Vu dans la presse

GENEVE INTERNATIONALE : L’Unicef mène une vaste restructuration qui implique la délocalisation de la majorité de son personnel genevois, rapportent la Tribune de Genève et 24 heures. Sur 400 postes, seuls une centaine demeureront à Genève, principalement au sein du bureau des urgences (EMOPS). Les postes délocalisés sont transférés à Rome, Nairobi ou Istanbul. Cette réorganisation mondiale doit générer 39 millions de dollars d’économies par an dès 2026. Le plan, motivé par une forte baisse attendue des recettes, s’inscrit dans une refonte plus large des quartiers généraux de l’organisation. Il s'agit d'un revers supplémentaire pour la Genève internationale, déjà affectée par d’autres coupes au sein d’agences onusiennes.

SANTÉ : Selon des organisations de patients citées par les titres alémaniques de Tamedia, des médecins auraient de plus en plus souvent réclamé des paiements en espèces pour effectuer des interventions. Les sept centres de patients regroupés au sein de la faîtière nationale ont reçu 32 signalements en six mois. Les cas proviennent de toute la Suisse, avec une concentration dans la région zurichoise, a indiqué Mario Fasshauer, directeur de la Patientsstelle Zürich. Les médecins expliquaient qu’ils ne pourraient opérer que dans six mois, voire pas du tout, sans ce paiement supplémentaire. Les interventions concernées étaient pourtant toutes couvertes par l’assurance de base.

ENERGIE : Pionnière en la matière, la coopérative Enessert lancera au printemps une Communauté électrique locale (CEL) à Essertines-sur-Rolle (VD), rapporte La Côte. Ce système, qui permet l'échange d'électricité renouvelable à l'échelle locale, entrera en vigueur le 1er janvier 2026, en conséquence de l'approbation juin 2024 par le peuple de la nouvelle loi fédérale relative à «un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergeis renouvelables». Ce nouveau modèle permettra d’échanger de l’électricité renouvelable produite dans la commune, à des tarifs fixés par la coopérative. Les membres – producteurs ou consommateurs – devraient économiser environ deux centimes par kWh. Cette CEL est soutenue par la Commune, le Canton et des hautes écoles.

AGRICULTURE : L’Interessengemeinschaft für nachhaltiges landwirtschaftliches Bauen (IG NLB) (Association d’intérêt pour la construction agricole durable en français) accuse les autorités de fermer les yeux lors de l’octroi de crédits aux exploitations agricoles, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. Selon le cofondateur d'IG NLB, Andreas Bosshard, des projets très problématiques seraient régulièrement validés sans contrôle suffisant, aggravant l’endettement des exploitations agricoles. Les agriculteurs suisses seraient ainsi les plus endettés d’Europe. L’IG NLB demande au Conseil fédéral d’exiger, dans la nouvelle politique agricole, une preuve d’amélioration financière avant tout nouvel investissement. L’Union suisse des paysans rejette ces propositions, estimant que la faible rentabilité de la production constitue le véritable problème.

ENVIRONNEMENT : La Ville de Genève impose désormais des règles strictes pour protéger les arbres lors des grandes manifestations. Cela complique l’organisation de la Course de l’Escalade, selon Le Temps. Après des études révélant la fragilité du parc des Bastions, de nouvelles directives sanctuarisent les zones sous les couronnes d’arbres et limitent fortement le matériel autorisé. Les organisateurs de la plus grande course populaire de Suisse ont dû réduire l’emprise de leurs installations, investir 50'000 francs supplémentaires et adapter la logistique. La Ville salue les efforts réalisés mais demande encore des améliorations afin de préserver durablement les parcs soumis à une forte pression.

PARLEMENT : Le niveau sonore dans la salle du Conseil national oscille généralement entre 63 et 69 décibels, soit l’équivalent d’un téléviseur allumé ou d’une conversation animée, rapportent les titres CH Media. À la demande de la présidente du Conseil national, Maja Riniker (PLR/AG), des mesures ont été effectuées: les valeurs limites de la Suva n’ont jamais été dépassées et le bruit est uniformément réparti, de sorte qu’aucune modification structurelle n’est prévue. Lors du débat sur l’initiative de réduction de moitié des émissions, un pic à 81 décibels a toutefois été enregistré, comparable au bruit d’une tondeuse ou d’une route très fréquentée.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 40 ans (1985) : Genève accueille le sommet entre le président américain Ronald Reagan et dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev. La rencontre porte sur des questions d'armement (le projet spatial américain de «guerre des étoiles"), l'Afghanistan et les droits de l'homme. Elle n'a pas donné de résultats concrets, mais marque le début d'un tournant dans les relations Est-Ouest.

- Il y a 80 ans (1945) : Un groupe de 88 scientifiques allemands, dont le concepteur de fusées Wernher Freiherr von Braun, se rend aux Etats-Unis dans le plus grand secret. L'objectif de cette opération, baptisée «Operation Paperclip», était de se servir de l'expertise technologique de ces scientifiques afin de développer les programmes aéronautiques, militaires et spatiaux des Etats-Unis

- Il y a 150 ans (1875) : Naissance de l'explorateur et archéologue américain Hiram Bingham, qui a découvert en 1911 les ruines de la cité inca de Machu Picchu, dans les Andes péruviennes. Il a mené six expéditions en Amérique du Sud entre 1906 et 1924.

Le dicton du jour

A la Saint-Tanguy,Le temps est toujours gris