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«J'ouvre la porte, il est tout nu» Patrick Bruel visé par deux nouvelles accusations

Basile Mermoud

13.6.2026

Deux nouvelles plaintes ont été déposées vendredi pour des violences sexuelles contre Patrick Bruel, 67 ans, déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle, a indiqué samedi le parquet de Nanterre sollicité par l'AFP, confirmant une information de Mediapart.

Violences sexuelles: Patrick Bruel échappe au placement en détention provisoire

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Le chanteur et acteur Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes de femmes pour violences sexuelles, est ressorti libre sous contrôle judiciaire du tribunal de Nanterre mercredi soir, échappant à la détention provisoire (AFP).

13.06.2026

Agence France-Presse

13.06.2026, 15:08

L'une d'entre elle dénonce une tentative de viol et une agression sexuelle en octobre 2007, en marge du festival du film de La Réunion, que le chanteur-acteur parrainait à l'époque. L'autre évoque un viol et une agression sexuelle en mai 2012.

Selon Mediapart, la première plaignante, prénommée Amandine, est âgée de 45 ans et est psychothérapeute. Elle explique dans l'article du média en ligne avoir rencontré Patrick Bruel en 2000 puis plusieurs fois entre 2001 et 2003. Malgré des moments qu'elle décrit comme «valorisants» liés aux «accès privilégiés, les concerts, une pièce de théâtre, des restaurants», «il y avait toujours un passage obligé: son lit».

«Une 1ère victoire pour les victimes». Bruel inculpé de viol, tentative de viol, agression et harcèlement sexuels

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Elle raconte le revoir en 2007 à un café à La Réunion où elle réside puis monter dans sa chambre à se demande. «J'ouvre la porte, il est tout nu, il me pousse contre le mur et essaye de m'embrasser, je le repousse, je pars», décrit-elle.

La deuxième plaignante, qui dénonce un viol et une agression sexuelle en mai 2012, n'a pas souhaité révéler plus en détails les faits, selon Mediapart. Contactée par l'AFP, Me Jade Dousselin, leur avocate, a confirmé les faits sans les détailler.

«Nous ne sommes, en réalité, qu'aux prémices de cette affaire. Ces plaintes viendront s'ajouter aux faits auxquels le chanteur devra répondre. Les témoignages affluent en nombre et nul doute qu'il faille s'attendre à des évolutions rapides et importantes de ce dossier susceptibles de donner lieu à de nouvelles mises en examen», a-t-elle commenté.

«Nous ne sommes, en réalité, qu'aux prémices de cette affaire»

French lawyer Jade Dousselin poses during a photo session in Paris on June 19, 2025. (Photo by JOEL SAGET / AFP)

Jade Dousselin

Avocate des plaignante

Visé par plusieurs plaintes de femmes pour violences sexuelles, le chanteur et comédien a été mis en examen mercredi soir pour quatre affaires à l'issue de 48 heures de garde à vue. Il a été placé sous contrôle judiciaire, échappant à la détention provisoire requise par le parquet de Nanterre.

Contactés, les avocats de Patrick Bruel n'avaient pas immédiatement répondu samedi aux sollicitations de l'AFP.

Mercredi, l'un de ses conseils, Me Fanny Colin, avait indiqué qu'il participerait «naturellement à tous les actes de l'enquête» et qu'il se tiendrait «à la disposition des autorités judiciaires». Patrick Bruel, qui conteste l'ensemble des accusations, avait précédemment annoncé l'annulation de la majeure partie de sa prochaine tournée.

Archive sur l’affaire Bruel

Affaire Bruel : le point sur l'affaire au 26 mai

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Patrick Bruel est visé par une trentaine d'accusations de violences sexuelles. Alors que les enquêtes judiciaires sont en cours, trois concerts restent prévus en Suisse. Il conteste les faits et est présumé innocent.

19.05.2026

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