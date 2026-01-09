Le centriste néerlandais Rob Jetten a annoncé vendredi avoir accepté de former un gouvernement minoritaire avec deux partis de centre-droit, près de trois mois après les élections législatives.

Le parti D66 de M. Jetten a créé la surprise en remportant les élections du 29 octobre (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Nous voulons un gouvernement rapidement doté d'un programme ambitieux et stable», a déclaré aux journalistes M. Jetten, 38 ans, après une rencontre à Hilversum, dans le centre des Pays-Bas

Le parti D66 de M. Jetten a créé la surprise en remportant les élections du 29 octobre, devançant de peu le parti d'extrême droite PVV de Geert Wilders, lors d'un scrutin suivi de près dans toute l'Europe.

La fragmentation du paysage politique néerlandais a toutefois nécessité des mois de négociations entre les partis et M. Jetten n'a pas obtenu suffisamment de sièges au Parlement pour former la coalition qu'il souhaitait.

Après des semaines de pourparlers, M. Jetten a annoncé la formation d'un gouvernement avec les libéraux du VVD, dirigés par Dilan Yesilgoz, et le CDA, parti de centre-droit mené par Henri Bontenbal. «Nous voyons une réelle opportunité de nouer une coopération avec le Parlement grâce à ces trois partis», a ajouté le Premier ministre.

Ensemble, ces trois partis ont remporté 66 sièges, bien loin de la majorité au Parlement néerlandais qui compte 150 membres.

M. Jetten a indiqué que le trio rencontrerait d'autres chefs de parti dans les semaines à venir afin de parvenir à des accords sur les points-clés que la coalition souhaite faire adopter au Parlement.