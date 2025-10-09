  1. Clients Privés
Affaire Pelicot Peine alourdie pour le seul accusé ayant fait appel

Basile Mermoud

9.10.2025

Husamettin Dogan, l'unique accusé ayant fait appel de sa condamnation dans le dossier des viols de Mazan, (sud de la France) commis sur Gisèle Pelicot, s'est vu infliger jeudi une peine de 10 ans de réclusion criminelle, soit un an de plus qu'en première instance.

Husamettin Dogan, devant le tribunal correctionnel de Nîmes, le 8 octobre 2025.
Husamettin Dogan, devant le tribunal correctionnel de Nîmes, le 8 octobre 2025.
KEYSTONE

Agence France-Presse

09.10.2025, 17:34

«La cour et le jury condamne Husamettin Dogan à 10 années de réclusion» assorti d'un suivi sociojudicaire avec «injonction de soins pendant 5 ans», a annoncé le président de la cour d'assises d'appel du Gard (sud) Christian Pasta, après près de trois heures de délibéré et quatre jours d'audience de ce nouveau procès symbole des violences sexuelles, du consentement et de la soumission chimique.

