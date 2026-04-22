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Aide militaire à l'Iran ? Pékin fustige les sous-entendus de Donald Trump

ATS

22.4.2026 - 11:17

La Chine s'est dite mercredi exemplaire en matière de respect de ses obligations internationales. Elle réagissait à des propos de Donald Trump laissant entendre que Pékin pouvait avoir aidé l'Iran à reconstituer son armement.

Donald Trump a laissé entendre que la Chine pouvait avoir aidé l'Iran à reconstituer son armement.
Donald Trump a laissé entendre que la Chine pouvait avoir aidé l'Iran à reconstituer son armement.
ats

Keystone-SDA

22.04.2026, 11:17

Les Iraniens «ont probablement un peu reconstitué leurs stocks» depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, a dit le président américain mardi pendant un entretien téléphonique diffusé en direct par la chaîne CNBC.

Il a ajouté que les Etats-Unis avaient «capturé un bateau» qui «transportait certaines choses, ce qui n'était pas très bien, peut-être un cadeau de la Chine, je ne sais pas». Donald Trump n'en a pas dit davantage.

Interrogé mercredi lors d'un point presse régulier, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu'"en tant que grande puissance responsable, la Chine (avait) toujours donné l'exemple en remplissant ses obligations internationales». Il n'a pas fourni davantage de précisions.

Pékin est un partenaire commercial et stratégique de Téhéran. Plus de 80% des exportations de pétrole iranien étaient par exemple à destination de la Chine avant la guerre, selon la société d'analyse Kpler. La Chine a fait preuve de retenue vis-à-vis des Etats-Unis depuis le début de la guerre. M. Trump est attendu en Chine mi-mai.

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