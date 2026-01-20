«Personne ne veut de lui» - Trump menace, Macron résiste, le bras de fer s’intensifie

La tension est montée d’un cran entre Washington et Paris. Depuis la Floride, Donald Trump a dégainé une menace spectaculaire : taxer à 200 % les vins et champagnes français. Une riposte annoncée, selon lui, au refus d’Emmanuel Macron de rejoindre son très personnel « Conseil de paix ».

« Personne ne veut de lui, il aura bientôt quitté son mandat », a lâché le président américain devant les journalistes, avant d’ajouter : « S’ils se montrent hostiles, je mettrai 200 % de droits de douane sur leurs vins et champagnes. » Une phrase choc, taillée pour marquer les esprits… et les marchés.

À Paris, la réaction n’a pas tardé. L’entourage d’Emmanuel Macron juge ces menaces « inacceptables » et « inefficaces ». La France refuse toute pression commerciale pour infléchir sa politique étrangère. Le message est clair : pas question de céder sous la contrainte.

Un message privé de Macron sur les réseaux sociaux

Dans l’ombre de cette sortie musclée, un autre épisode intrigue. Donald Trump a lui-même publié sur son réseau Truth Social un message privé envoyé par Emmanuel Macron. Authentifié par l’Élysée, le texte dévoile une tentative de désescalade… et une proposition audacieuse : organiser dès jeudi à Paris un sommet du G7, en marge de Davos.

Macron y suggère d’inviter, fait inédit depuis près de quatre ans de guerre en Ukraine, des représentants russes, mais aussi les Ukrainiens, les Danois – sur fond de tensions autour du Groenland – ainsi que des Syriens. « Mon ami, nous sommes alignés sur la Syrie. Nous pouvons faire de grandes choses en Iran. Je ne comprends pas ce que tu fais au Groenland », écrit le président français, avant de proposer un dîner à Paris.

Trump fait basculer l’image des États-Unis en France Une majorité des Français estiment que les Etats-Unis de Trump seront, dans les années à venir, une menace militaire pour la France, selon un sondage Ifop.

42% voient dans les Etats-Unis un pays ennemi, contre 30% en avril 2025, seuls 24% y voient un pays allié, et 34% un pays neutre.

De plus, 51% des Français estiment que les Etats-Unis seront, dans les années à venir, une «menace militaire» pour la France, notamment les jeunes de moins de 35 ans (60%).

Concernant la popularité du président américain, 55% des Français ont une «très mauvaise opinion» de Donald Trump, 26% plutôt mauvaise, contre 19% ayant une «bonne» opinion de lui. Montre plus

Côté français, on insiste : cette démarche montre une cohérence totale entre le discours public et privé du chef de l’État. Sur le Groenland, Paris rappelle que la souveraineté des États « n’est pas négociable ». Sur la Syrie, la France dit travailler main dans la main avec les États-Unis, tout en restant fidèle à ses alliés contre Daesh. Sur l’Iran, même ligne : défense des libertés fondamentales et soutien à celles et ceux qui les réclament.

Ll bras de fer s’intensifie. Le président américain Donald Trump salue le président français Emmanuel Macron lors d'un sommet sur Gaza à Charm el-Cheikh, le 13 octobre 2025. AFP

Entre menaces tarifaires, diplomatie directe et messages dévoilés au grand jour, la relation Trump–Macron oscille entre tension brute et tentative de dialogue. Une chose est sûre : le champagne français est devenu, malgré lui, un symbole explosif de ce bras de fer politique.