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Hantavirus Des membres du personnel d'un hôpital néerlandais en quarantaine après des erreurs

ATS

11.5.2026 - 22:22

Douze membres du personnel d'un hôpital néerlandais qui traite un patient positif à l'hantavirus évacué du navire de croisière MV Hondius ont été placés en quarantaine parce que des procédures n'ont pas été correctement suivies, a annoncé lundi cet l'établissement.

Des erreurs de procédure ont été commises pendant un prélèvement sanguin et l'élimination de l'urine du patient (image d'illustration).
Des erreurs de procédure ont été commises pendant un prélèvement sanguin et l'élimination de l'urine du patient (image d'illustration).
IMAGO/Avalon.red

Keystone-SDA

11.05.2026, 22:22

Des erreurs de procédure ont été commises pendant un prélèvement sanguin et l'élimination de l'urine du patient, a expliqué dans un communiqué le centre hospitalier universitaire Radboud, situé à Nimègue, dans l'est des Pays-Bas.

«En raison de ces circonstances, douze employés vont être placés en quarantaine pendant six semaines à titre de précaution, même si le risque d'infection est faible», a ajouté l'hôpital.

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