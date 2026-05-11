Douze membres du personnel d'un hôpital néerlandais qui traite un patient positif à l'hantavirus évacué du navire de croisière MV Hondius ont été placés en quarantaine parce que des procédures n'ont pas été correctement suivies, a annoncé lundi cet l'établissement.

Des erreurs de procédure ont été commises pendant un prélèvement sanguin et l'élimination de l'urine du patient (image d'illustration). IMAGO/Avalon.red

Keystone-SDA ATS

Des erreurs de procédure ont été commises pendant un prélèvement sanguin et l'élimination de l'urine du patient, a expliqué dans un communiqué le centre hospitalier universitaire Radboud, situé à Nimègue, dans l'est des Pays-Bas.

«En raison de ces circonstances, douze employés vont être placés en quarantaine pendant six semaines à titre de précaution, même si le risque d'infection est faible», a ajouté l'hôpital.