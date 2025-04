Tout personne travaillant pour l'Etat russe au Royaume-Uni devra s'enregistrer dans le cadre d'un système de surveillance des «influences étrangères» qui doit être opérationnel d'ici l'été, faute de quoi elle encourra une peine de prison, a annoncé mardi le gouvernement britannique.

Chaque individu «exerçant une activité dans le cadre d'un accord» avec certains organes de l'Etat russe devra figurer sur le Foreign Influence Registration Scheme (FIRS), a déclaré le secrétaire d'Etat britannique à la Sécurité, Dan Jarvis, devant les députés.

Cette mesure est déjà prévue pour les personnes travaillant pour le compte de l'Etat iranien.

Le système est présenté comme un outil au service de la sécurité nationale au Royaume-Uni, qui entend lutter contre les influences étrangères. La Russie va être placée au niveau le plus strict du FIRS. «La Russie représente une menace grave pour la sécurité nationale», a ajouté Dan Jarvis.

«Ces dernières années, la Russie a mené une politique de plus en plus hostile à l'égard du Royaume-Uni et de ses intérêts: harcèlement des diplomates (...) ingérences malveillantes et cyberopérations, recrutement d'espions pour commettre des incendies criminels et des sabotages sur le sol britannique», a énuméré le chef de la diplomatie David Lammy, cité dans un communiqué.

Concrètement, Londres demandera aux personnes liées aux «composantes de l'État russe, y compris son président, son Parlement, tous les ministères russes et leurs agences, ainsi que les services de renseignement» de se déclarer si elles sont présentes sur le sol britannique.

Outre les forces armées, de police ou les représentants du système judiciaire, seront aussi concernées les personnes en lien avec «plusieurs partis politiques contrôlés par la Russie, dont Russie Unie», qui est celui du président Vladimir Poutine.

Début mars, Londres avait déjà placé l'Iran, ses services de renseignement et les Gardiens de la Révolution au niveau le plus élevé du FIRS, dans la même catégorie que la Russie.