Le président colombien de gauche sortant Gustavo Petro a accusé jeudi les Etats-Unis, qui soutiennent le candidat de droite arrivé en tête du premier tour de la présidentielle, de s'être «alliés» avec des «génocidaires» et des «narcotrafiquants».

Pour le président colombien Gustavo Petro, les alliés colombiens de Trump sont «des narcotraficants». ATS

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Mardi, Donald Trump a annoncé apporter son soutien «total et complet» à Abelardo de la Espriella, partisan de la droite dure et admirateur du président américain, pour le second tour de l'élection présidentielle en Colombie, prévu le 21 juin.

«Vos alliés en Colombie sont issus de la gouvernance narco-paramilitaire, ce sont des génocidaires et des narcotrafiquants», a estimé Gustavo Petro, premier président de gauche de l'histoire de la Colombie, dans un entretien avec l'AFP au siège de la présidence à Bogota.

La gauche colombienne accuse régulièrement les groupes paramilitaires d'implication dans le narcotrafic et d'avoir commis un «génocide» à l'encontre des mouvements de gauche au plus fort du conflit qui a secoué le pays dans les années 1980 et 1990.

«Je regrette que des personnalités et des gouvernements qui précisément prétendent lutter contre le narcotrafic contribuent à porter au pouvoir politique le crime en Colombie», a ajouté M. Petro, accusant M. de la Espriella de représenter le «fascisme mafieux».

Abelardo de la Espriella, homme d'affaires millionnaire, avocat de profession, a notamment défendu devant les tribunaux des paramilitaires accusés de narcotrafic, dans ce pays qui est le premier producteur mondial de cocaïne.

Novice en politique et surnommé «El Tigre», il a salué le soutien du milliardaire américain, promettant d'établir des relations «comme jamais auparavant» avec les Etats-Unis, pays qui «joue un rôle déterminant dans la lutte contre la criminalité et le narcoterrorisme».

«Ingérence»

Admirateur de Donald Trump et des présidents salvadorien Nayib Bukele et argentin Javier Milei, l'homme d'affaires promet la mort ou la prison pour les membres des organisations criminelles, reprenant une rhétorique de «main de fer» qui a récemment valu plusieurs victoires à la droite en Amérique latine. C'est à cette même droite que Donald Trump multiplie les signes de soutien sur le continent sud-américain.

«En tant que président, Abelardo réussirait de façon exceptionnelle à faire croître l'économie, créer des emplois, promouvoir le commerce, stopper l'immigration illégale, réprimer le crime et la drogue, et restaurer l'ORDRE», a écrit mardi le milliardaire républicain sur son réseau social.

Ivan Cepeda, le candidat de gauche au second tour, proche de M. Petro, avait dénoncé mercredi une «velléité d'ingérence» de Washington, dénonçant «un risque grave pour la souveraineté et l'intégrité du peuple et de la nation colombiens».

M. Petro a dit jeudi regretter que Donald Trump n'ait pas respecté un accord de non-ingérence dans les élections en Colombie, que les deux hommes auraient conclu lors d'une visite à la Maison-Blanche en février. Les relations entre MM. Petro et Trump ont été houleuses depuis le retour du magnat républicain à la Maison Blanche.

M. Trump a qualifié son homologue de «chef du narcotrafic», M. Petro rétorquant que c'est la droite en Colombie qui «a toujours été liée au narcotrafic», dans le pays premier producteur au monde de cocaïne. Devenu en 2022 le premier président de gauche du pays, M. Petro ne peut pas briguer de second mandat aux termes de la Constitution.

Les Etats-Unis «divisent le monde»

Les Etats-Unis «mettent en place une politique idéologique qui divise le monde entre ceux qui pensent comme eux et ceux qui ne pensent pas comme eux», a encore déclaré le président colombien, tenant en main une barre de chocolat élaborée par des paysans qui ont remplacé leurs champs de coca, principal composant de la cocaïne, par du cacao.

M. Petro a également tenu à montrer pendant l'entretien une série de photos qui appuient, selon lui, les chiffres de baisse de superficie des champs de coca dans le pays sous son mandat.

Ancien allié du Venezuela, le dirigeant, un ex-guérillero du mouvement M-19, a par ailleurs pris ses distances avec le président déchu Nicolas Maduro, détenu dans une prison aux Etats-Unis après sa capture en janvier lors d'une intervention militaire américaine à Caracas.

«J'ai vraiment connu (Hugo) Chavez» quand il était au pouvoir (1999-2013), mais «je ne suis plus ensuite retourné au Venezuela», sentant «une dégradation politique», a-t-il ajouté.

Gustavo Petro a assuré avoir échangé avec M. Maduro après sa réélection en 2024 que l'opposition affirme avoir remportée et qui n'a pas été reconnue par plusieurs pays. «Je le lui ai dit en personne: 'Apprenez à être dans l'opposition comme nous l'avons fait pendant 50 ans en Colombie'».