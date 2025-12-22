En Australie, l'enquête se poursuit sur la fusillade la plus meurtrière de ces dernières décennies, après qu'un père et son fils ont ouvert le feu sur la foule rassemblée pour une fête juive sur une plage de Sydney.

Attentat de la plage de Bondi: l'Australie observe une minute de silence Une cérémonie et une minute de silence ont eu lieu dimanche en hommage aux victimes de l'attentat de Bondi, une semaine après cette attaque qui a visé une fête juive sur la plage emblématique de Sydney. 22.12.2025

Agence France-Presse Basile Mermoud

A partir de nouvelles informations de la police, de témoignages, de vidéos amateurs et de déclarations officielles, l'AFP a reconstitué le déroulement de l'attaque antisémite commise le 14 décembre sur la plage de Bondi par les deux hommes, qui ont tué 15 personnes et en ont blessé des dizaines d'autres au premier jour de la fête juive de Hanouka.

Naveed Akram, 24 ans, Australien de naissance, est accusé d'avoir commis cette tuerie avec son père Sajid Akram, 50 ans, abattu par la police le jour même.

Six ans plus tôt

Naveed Akram a attiré pour la première fois l'attention du renseignement australien en 2019, alors qu'il était adolescent et fréquentait des sympathisants du groupe jihadiste État islamique (EI) à Sydney.

Selon le Premier ministre Anthony Albanese, deux connaissances de Naveed Akram avaient par la suite été emprisonnées, mais l'intéressé n'était pas considéré comme une menace sérieuse et avait largement disparu des radars jusqu'au massacre.

Entraînement

Selon la police, une vidéo trouvée sur le téléphone portable de Naveed Akram, datant de fin octobre, montre le père et le fils s'entraînant, «tirant au fusil de chasse et se déplaçant de manière tactique» dans la campagne, probablement en Nouvelle-Galles-du-Sud (sud-est de l'Autralie).

Une autre vidéo d'octobre les montre vêtus de t-shirts noirs devant un drapeau de l'EI, à côté de quatre fusils à canon long et de munitions, d'après la police.

Réservation Airbnb

La police affirme que le 20 octobre, Naveed a réservé en ligne, sur Airbnb, une chambre du 2 au 21 décembre dans une maison de cinq chambres située dans la banlieue sud-ouest de Sydney, Campsie.

Voyage aux Philippines

Né en Inde, Sajid Akram, 50 ans, et son fils Naveed ont voyagé en novembre dans la région de Davao, sur l'île de Mindanao, dans le sud des Philippines. Le but de ce voyage n'est pas clair pour le moment.

Le personnel de l'hôtel GV de Davao, interrogé par l'AFP, a précisé que les deux hommes étaient arrivés le 1er novembre et étaient restés 28 jours, ne quittant leur petite chambre que pour de courts instants. Les enquêteurs philippins examinent minutieusement les images de vidéosurveillance afin de retracer leurs déplacements et leurs contacts.

A la pêche

Avant la fusillade, Naveed Akram avait dit à sa famille qu'il emmenait son père pêcher dans la baie de Jervis, une ville côtière située à environ deux heures de route au sud de Sydney. «N'importe qui souhaiterait avoir un fils comme le mien (...) C'est un bon garçon», a assuré sa mère, Verena, aux médias locaux.

Deux jours avant le massacre

Des images de vidéosurveillance prises près de Bondi Beach à 21H20 le 12 décembre montrent le père et le fils se garer, vraisemblablement pour «repérage et planification» de l'attaque. Selon la police, les deux hommes se sont ensuite rendus à pied sur la même passerelle d'où ils ont ouvert le feu sur la foule deux jours plus tard.

Premières heures du 14 décembre

À 02h16 le jour de la fusillade, les caméras de surveillance les ont filmés quittant le logement Airbnb et plaçant des armes cachées sous des couvertures dans une voiture immatriculée au nom de Naveed, selon la police.

D'après les enquêteurs, ils étaient équipés de deux fusils de chasse à un coup, d'une carabine Beretta, de trois bombes artisanales, d'une bombe dissimulée dans une balle de tennis et d'un engin explosif de grande taille, ainsi que de deux drapeaux de l'EI. Ils sont ensuite retournés à leur logement.

Trajet vers Bondi Beach

À 17h09 le jour du massacre, les caméras de surveillance filment les suspects quittant le logement Airbnb et se dirigeant vers Bondi, selon la police. Naveed portait un t-shirt noir et un pantalon noir, son père un t-shirt noir et un pantalon blanc.

La voiture est filmée jusqu'à son stationnement à Campbell Parade, près d'une passerelle piétonne donnant sur la plage, à 18h50. Les deux tueurs ont alors apposé des drapeaux de l'EI à l'intérieur des pare-brise avant et arrière.

Puis ils prennent trois armes à feu, des bombes artisanales et la balle de tennis piégée avant de se diriger vers la passerelle. La police n'a pu identifier qui a lancé les bombes artisanales et la balle de tennis vers la foule. Les bombes, apparemment fonctionnelles, n'ont pas explosé.

Peu de temps après, selon la police, Sajid et Naveed Akram, «armés des trois armes à feu, ont commencé à tirer sur la foule».

L'attaque de Sydney est survenue alors que débutait Hanouka, la «fête des lumières» juive. Des centaines de fidèles s'étaient réunis sur la célèbre plage, habituellement très fréquentée pendant le week-end par des milliers de promeneurs, nageurs et surfeurs.

Panique

Paniqués, des milliers de baigneurs s'enfuient lorsque claquent les coups de feu. Peu après 19H00, la police déclare sur les réseaux sociaux: «nous demandons toujours aux personnes présentes dans la zone de se mettre à l'abri jusqu'à ce que nous puissions déterminer ce qui se passe».

Une équipe de sauveteurs, qui n'était pas en fonction, court à travers la plage pour mettre les enfants en sécurité. D'autres, bien plus proches des tireurs, se mettent à couvert comme ils peuvent.

Refuge

Les églises, les bars et les restaurants ouvrent leurs portes aux foules paniquées qui fuient la plage. Le Français Alban Baton, 23 ans, se cache pendant plusieurs heures avec d'autres clients dans la chambre froide d'une épicerie.

A peu près au même moment, Sajid Akram quitte la passerelle et commence à avancer vers la plage. Alors qu'il tire sur la foule, le vendeur de fruits Ahmed al Ahmed, qui prenait un café avec des amis, s'approche de lui par derrière et le désarme dans un acte héroïque qui sera diffusé dans le monde entier.

M. Ahmed est touché par deux balles, mais on ne sait pas exactement quand ni par qui. Le fils est toujours en train de tirer sur la passerelle.

10 minutes

La police arrive environ 10 minutes après le début du carnage, alors que Sajid Akram rejoint son fils sur la passerelle. Sajid est tué lors d'un échange de coups de feu avec la police, tandis que son fils est blessé à l'abdomen. Hospitalisé, Naveed a été inculpé pour 15 meurtres et pour «terrorisme».

Fin du cauchemar

Les sirènes retentissent, les secouristes pratiquent des massages cardiaques sur les corps étendus sur le front de mer. Les victimes ensanglantées sont transportées à travers la plage sur des planches de surf transformées en brancards. Des dizaines de personnes sont transportées d'urgence à l'hôpital.

A 21H36, le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, déclare que l'attaque est un acte «terroriste». Le lendemain matin, les autorités confirment que 15 personnes sont décédées.