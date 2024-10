Une vingtaine d'anciens secrétaires d'Etat, d'ambassadeurs et de spécialistes du Moyen-Orient suisses appellent, dans une lettre, le Conseil des Etats à revenir sur la décision du National d'arrêter le financement de la Suisse à l'agence de l'ONU pour l'aide aux réfugiés palestiniens (UNRWA). Ils rappellent qu'aucune ONG suisse n'a la possibilité, les moyens, ni l'expertise pour la remplacer.

PArmi les signataires figure l'ancienne procureure de la Confédération Carla del Ponte. KEYSTONE

ATS

La décision du Conseil national «a été prise pour des considérations politiques, alimentées par des rumeurs basées sur des interprétations sans fondement et non sur des faits et sur la réalité des souffrances humaines d’une population meurtrie», écrivent les signataires de la lettre, parmi lesquels l'ancien Secrétaire d'Etat Jacques de Watteville, ou l'ancienne procureure de la Confédération Carla del Ponte.

Il est particulièrement faux d'affirmer que l'UNRWA serait l'alliée du Hamas, poursuit la missive, dont ont rendu compte jeudi Le Temps et le Blick, et que Keystone-ATS s'est procurée. Une enquête de l'ONU d'avril dernier conclut en effet «qu'Israël n’a transmis aucune preuve de l'implication d’employés de l’ONU dans les attaques du 7 octobre 2023 contre des civils israéliens». Une investigation administrative onusienne avait en revanche admis qu'un lien était possible dans neuf cas.

Aide urgente

A la suite de ce rapport, le Japon, l'Allemagne, l’Italie, l’Australie, le Canada et la Grande-Bretagne ont repris leur financement. Actuellement, la situation sanitaire et alimentaire désastreuse des 2,2 millions d'habitants de Gaza nécessite une aide urgente que seule l'UNRWA est en capacité de fournir, plaide l'Observatoire Ethique et Santé Humanitaire fondé par l'ancien président de Médecins du Monde Suisse Nago Humbert, à l'origine de la lettre.

Le 9 septembre dernier, le Conseil national avait soutenu par 99 voix contre 88 et 7 abstentions une proposition de l'UDC voulant couper les vivres à l'UNRWA, contre l'avis de la commission compétente et du Conseil fédéral. Ce dernier avait déjà libéré un financement de 10 millions de francs pour l'agence, à la place des 20 millions initialement prévus pour 2024. Les sénateurs doivent se pencher sur le sujet le 24 octobre, affirme Le Temps.

st, ats